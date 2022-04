Über 292 000 Euro fließen nach Ahorn

Ahorn. Mit dem aktuellen Programmentscheid fließen über 292 000 Euro Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) nach Ahorn.

Damit werden zehn private Wohnbaumaßnahmen in allen vier Teilorten sowie ein gewerbliches Projekt gefördert. Mit diesen bewilligten Förderanträgen ist der Status als ELR-Schwerpunktgemeinde ausgelaufen.

„Ahorn hat in besonderem Maße von der Anerkennung profitiert. So wurden in den vergangenen fünf Jahren 43 ELR-Projekte mit einem Volumen von fast 1,8 Millionen Euro gefördert. Für die Gemeinde und die privaten Antragsteller ist das ein großer Erfolg“, resümiert Bürgermeister Benjamin Czernin. „Es konnten tolle Projekte zur Förderung der innerörtlichen Entwicklung und der Gewerbebetriebe realisiert werden.“ 108 Millionen Euro standen für den Programmentscheid 2022 zur Verfügung. pm

