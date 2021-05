Stehender Applaus für Elmar Haas

Ahorn. So schließt sich der Kreis: Als Elmar Haas 1997 sein Amt als Bürgermeister von Ahorn antrat, war er 38 Jahre alt und damit der jüngste Bürgermeister des Main-Tauber-Kreises. Nun ist sein Nachfolger Benjamin Czernin in Amt und Würden, mit seinen 28 Jahren ebenfalls der jüngste Bürgermeister – und das gilt für die gesamte Region.

Langen Applaus spendeten die Gäste Elmar Haas nach seiner Abschiedsrede – und erhoben sich dazu von ihren Plätzen. Er bedankte sich darin bei seinen Wegbegleitern und sagte, dass er seine Arbeit „fast immer sehr gerne gemacht“ habe. Beim Dank an seine Frau und seine beiden Kinder wurde Haas, der sonst nicht für Gefühlsausbrüche bekannt ist, ungewohnt und ansteckend emotional. Vier Projekte, die ihm besonders am Herzen lagen, erwähnte er besonders: die Sanierung und die beiden Anbauten des Lernhauses Ahorn, die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses der Gemeinde – „ein Vorzeigegebäude“ –, den Neubau fast aller Straßen sowie die Umsetzung der bedeutendsten Gewerbeansiedlung, dem Neubau des Kärcher Service Centers in Buch. sk