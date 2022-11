Sportlerfamilie hat vier neue Ehrenmitglieder

Schillingstadt. Es läuft wieder beim Turnverein Schillingstadt. Nach der Corona bedingten Pause finden seit einigen Monaten wieder regelmäßig die Übungsstunden statt. Sehr zur Freude der Teilnehmer und ihrer jeweiligen Übungsleiterinnen. Alle zogen bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz.

Die TV Vorsitzende Elvira Schmitt eröffnete sie mit Grußworten. Anschließend folgte ein stilles Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. In ihrem Rückblick erwähnte sie den Aufenthalt im Freizeitpark Tripsdrill, der im Rahmen des Ferienprogramms organisiert wurde. Außerdem dankte sie den ehrenamtlichen Übungsleiterinnen für ihr Engagement. Schriftführerin Sonja Killian berichtete, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Lediglich die alljährliche Maiwanderung fand statt.

In sportlicher Hinsicht gibt es ein breitgefächertes Angebot. Spiel und Spaß steht im Vordergrund bei den MiniMaxis, die von Michaela Hirt betreut werden. Nicola Heckmann trainiert gemeinsam mit Stefanie Quenzer die Fit for Kids. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm, wie Leichtathletik, Bodenturnen und entsprechende Spiele. Maria Bader leitet die Frauenfitnessgruppe. Bei ihr steht der gesundheitliche Aspekt bei den Übungen im Vordergrund. Dazu gehört auch ein Besuch einer Kneippanlage. Ein Dank ging an ihre Stellvertreterin Michaela Hirt für deren Unterstützung. Elvira Schmitt bietet in der Jazzgymnastikgruppe stets die neuesten sportlichen Trends. Dazu nimmt sie stets an Weiterbildungen in diesem Bereich teil.

Auf der Tagesordnung standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Ausgezeichnet für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Sonja und Ehrhard Albrecht sowie Sebastian Müller. 40 Jahre sind es bei Maria Bader, Carmen Blanasch, Elke Killian, Katja Quenzer, Anette Ragovsky, Michael Czasch, Ralf Diehm, Marco Dörzbacher, Peter Dörzbacher, Arno Geißler, Holger Gerstner und Wolfgang Weber.

Seit 50 Jahren halten sie dem TV die Treue und zählen nun zum Kreis der Ehrenmitglieder: Bernhard Hirt, Manfred Heckmann, Wolfgang Quenzer und Gerd Rückert. Edith Haag und Franz Herold wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Tanja Boppel wies im Kassenbericht darauf hin, dass durch fehlende Veranstaltungen keine Einnahmen zu verzeichnen waren. Da keine Neuanschaffungen getätigt wurden, hielten sich die Ausgaben in Grenzen. Kassenprüfer Wolfgang Weber bescheinigte ihr eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die beantragte Entlastung erfolgte einstimmig. Bürgermeisterstellvertreter Christian Heckmann lobte das Engagement der Akteure im Verein. 2023 findet in Schillingstadt die 1250-Jahr-Feier statt. Da in den Vorbereitungen auch Mitglieder des TV involviert sind, hoffte er, , dass alle Pläne realisiert werden können. gege