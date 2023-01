Ahorn.. Die Spedition dölzer will sich im Berolzheimer Gewerbegebiet „Gänsäcker III“ ansiedeln. Das Unternehmen, das bisher seinen Sitz in Boxberg hatte, will dort auf einer Fläche von 1,26 Hektar einen Neubau für die Verwaltung und eine Lagerhalle errichten. Der Gemeinderat Ahorn stimmte dem Bauantrag der Firma in seiner Sitzung am Dienstag in Eubigheim einmütig zu.

