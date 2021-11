Sirenen funktionieren

Ahorn. Weil die technischen Voraussetzungen für eine Umstellung der Sirenen der Gemeinde Ahorn auf Digitalfunk noch nicht gegeben sind, ist eine Förderung im Rahmen des deutschen Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets ausgeschlossen, sagte Bürgermeister Benjamin Czernin in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Eine Umstellung auf Digitalfunk benötige eine längere Planungsphase und sei deshalb bis zum Antragsfristende am 12. November nicht umsetzbar. Auf Nachfrage eines Bürgers versicherte der Verwaltungschef, dass die Sirenen in der Gemeinde Ahorn auch dann funktionieren, wenn dieser Antrag nicht gestellt wird. sk

