Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fernab des Trauzimmers im Rathaus - Die Gemeinde Ahorn bietet in Schillingstadt exklusive Alternativen für den „schönsten Tag im Leben“ Sich in Ahorn das Ja-Wort in einem besonderen Ambiente geben

Sich das Ja-Wort in einem besonderen Ambiente geben: Immer mehr Brautpaare suchen für ihren „schönsten Tag im Leben“ etwas Außergewöhnliches.