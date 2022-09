Schwerer Unfall bei Berolzheim

Berolzheim. Zwischen Berolzheim und der Anschlussstelle Boxberg der BAB 81 kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen BMW und einem Lkw. Ein 21-Jähriger befuhr die L1095 in Fahrtrichtung

Berolzheim. 300 Meter nach der Einmündung zur L514 geriet er mit seinem BMW aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam entgegen seiner Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Lkw wurde nach links in die Böschung abgewiesen. Ersthelfern gelang es die im Fahrzeugheck des BMW entstandenen Flammen sofort zu löschen. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten BMW-Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Während der 43-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde sein 27-jähriger Beifahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Streckenabschnitt der Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro. Hinzu kommt ein Flurschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

