Schüler werden zu „Förstern“

Ahorn. Eine gespannte Schnur auf Augenhöhe zwischen zwei Bäumen, daran fixiert Papierseiten mit Bildern, Diagrammen, Text – es hat etwas von Unterrichtsatmosphäre. Die Assoziationen sind nicht fehl, denn die Waldbegehung des Gemeinderats Ahorns fand im Schulwald Ahorn, einem Projekt des Kreisforstamts, dem ForstBW-Betriebsteil Odenwald sowie dem Lernhaus Ahorn, statt.

Schulklasse betreut Wald

Dabei informierten sich Bürgermeister Benjamin Czernin sowie die Gemeinderäte über dieses pädagogische Angebot, das auf die achte Klasse zielt. Diese bekomme für ein Jahr die Betreuung des Waldstücks im Distrikt „Kaiwald“ übertragen, erklärte Revierleiter Michael Häffner. Es sei fußläufig vom Schulstandort aus gut zu erreichen und rundum von Feldern und Wiesen klar begrenzt. Im Detail gehe die Klasse an sieben Tagen hierher. Beginnend von Tag eins mit einer Inventur des Waldstücks, über Waldbau, Fällung, Wildholzwerkstatt, Waldboden, Kreativität und Kunst, Erlebnispädagogik bis hin zu Waldküche nebst Übergabe an die nächstjährige achte Klasse.

Ziel sei es, zu jeder Jahreszeit im Wald zu sein, hierbei Theorie und Praxis zu verknüpfen. Neben handwerklichem Geschick erforderten die Problemstellungen auch naturwissenschaftliches Wissen, Sozialkompetenz und Kunst. Dass das Ökosystem Wald Bezüge zum Biologieunterricht aufweise, sei offensichtlich. Doch auch die Mathematik und Physik fänden sich in der Volumenberechnung und den Hebelgesetzen wieder. Nachhaltigkeit, Zukunftspläne, Teamfähigkeit werden geschult und vielleicht entdecke der ein oder andere seine Liebe zum Wald oder zum Werkstoff Holz und ergreife später den Beruf des Forstwirts, Schreiners oder Zimmermanns.

Die Waldtermine müssen im Klassenzimmer vor- und nachbereitet und mit den betreuenden Förstern, Revierleiter Häffner sowie dem für Waldpädagogik und Umwelterziehung Verantwortlichen Hans-Peter Scheifele besprochen und vorbereitet werden. Ansonsten, betonte Häffner, greife er lediglich bei Verkehrssicherungsmaßnahmen ein, „die Klasse bewirtschaftet, als sei sie der Förster.“

„Holz kommt aus dem Baumarkt“

Selbstverständlich müsse sich alles im Rahmen des Landeswaldgesetzes bewegen, man brauche keinen Kahlschlag fürchten, so Forstamtsleiterin Marieke Plate. Wichtig sei ihr das Draußensein, der Entfremdung von Mensch und Natur entgegenzuwirken, den Blick für das komplexe Ökosystem Wald zu schärfen, zu sensibilisieren, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den Klimawandel. Mit „Die Milch kommt aus dem Supermarkt, das Holz aus dem Baumarkt“, brachte sie die Lebensumstände vieler Jugendlicher auf den Punkt.

Klarheit, Information, Wertschätzung solle durch dieses Angebot vermittelt werden. „Wie lange braucht Holz zum Wachsen, wie schwierig ist es, aus einem Stamm ein gerades Brett oder einen Balken zu sägen?“, dies und noch viel mehr stecke im Projekt Schulwald. Experimentell solle mit den alten, handwerklichen Methoden gearbeitet werden. Der Gang aus dem Klassenzimmer, die Verantwortung für das anvertraute Waldstück, das Austarieren ökonomischer und ökologischer Interessen, sägen, fällen, hacken und vieles mehr bereichere den Unterricht und mache das „Schulpotpourri bunter.“

Bürgermeister Benjamin Czernin freute sich über dieses Engagement des Forstamts in der Gemeinde und dass das Lernhaus Ahorn hierfür ausgewählt wurde. Die Vorbereitung und Betreuung mache man nicht mal so nebenher, wertschätzte er.

Im nächsten Waldbild, im Distrikt „Haag“ ging es um die Durchforstung und Stabilisierung mittelalter Fichtenbestände. Diese seien waldbaulich geboten, man wolle hier nicht auf Schadensereignisse wie Sturm oder Käferbefall warten. Die verbleibenden Bäume würden durch die Entnahme benachbarter Bäume stabilisiert und müssten sich zukünftig nicht das Wasser teilen. Plate lag es fern, die Fichte zu „verteufeln“ und sprach sich deutlich für einen breit aufgestellten Wald anstelle von Reinbeständen aus. Überdies müsse man ausprobieren, welche Baumart gut wachse. Das variiere von Fläche zu Fläche. Im vorliegenden Distrikt fühle sich die Weißtanne wohl und verjünge sich von selbst. Die Naturverjüngung bezeichnete die oberste Försterin des Landkreises als „die beste Methode“, individuenstarke Pflanzen mit einem guten Genpool, die mit den Bedingungen zurechtkommen, seien wertvoll.

Das unmittelbar an die Fichtenbestände angrenzende Areal ist frisch bepflanzt, die Setzlinge sind mit Wuchshüllen geschützt. Auf der aufgrund von Käferbefall freigeräumten Fläche wurde Baumhasel gesetzt. „Wir probieren das aus“, beschrieb der Revierleiter seine Motivation und demonstrierte die guten Wachstumsfortschritte dieser Baumart auf diesen Bedingungen. Bezüglich der Wuchshüllen aus Plastik informierte Plate, dass durch die im Innern kondensierende und nach unten ablaufende Luftfeuchtigkeit ein „Minigewächshaus“ entstehe, was dem Baum zugutekomme.

Zudem gehe es nicht ohne Verbiss- und Fegeschutz, ergänzte Häffner und betonte, dass sämtliche Hüllen zu gebotener Zeit ordnungsgemäß entsorgt würden.

Keine Holzknappheit

Beim aus dem Gremium kommenden emotionalen Thema Brennholz samt steigender Preise beruhigte die Forstamtschefin die Anwesenden: „Es gibt keine Holzknappheit in Deutschland, niemand muss diesen Winter frieren“, und ergänzte in Bezug auf ihre erste Waldbegehung in der Gemeinde: „Ich freue mich auf das Miteinander mit Ihnen.“