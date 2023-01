Schillingstadt: Brillanter Festakt zur 1250-Jahr-Feier

Es war bestes Infotainment: Mit einem großen Festabend in der Turnhalle begannen die Feierlichkeiten anlässlich des 1250 Geburtstags von Schillingstadt unter zahlreicher Beteiligung der Bürger und -innen.

Schillingstadt. Sie befand sich in prominenter Gesellschaft. Sie, das ist die Schillingstädter Dorfgemeinschaft, die sich zuhauf in der fein dekorierten Halle versammelt hat. Denn wie in Mainz oder Veitshöchheim, wenn zur fünften Jahreszeit ein rund vierstündiges Programm die Narren belustigt, förderte auch im beschaulichen Ahorner Ortsteil ein ebenso langes Anekdotisches, Kurzweiliges, Interessantes und längst Vergessenes auch ohne Bütt und Luftschlangen zutage.

Schließlich lassen sich 1250 Jahre Dorfhistorie nicht in ein paar dürren Sätzen zusammenfassen. Und dass dies auch noch unterhaltsam sein kann, bewiesen Festkomitee und Grußwortredner gleichermaßen anlässlich des Festaktes zu Beginn des Jubiläumsjahres.

Lektion in Heimatkunde

Mit dem Gedicht „Schillischt, unsere Heimat!“ erteilte Elvira Schmitt, die überdies souverän durch den Abend führte, dem Publikum eine Lektion in Sachen Heimatkunde und stellte ihr idyllisches Dorf aus allen Himmelsrichtungen vor. Ihr einstiger Geografielehrer wäre vor Stolz geplatzt.

Bürgermeister Benjamin Czernin freute sich, dass der Festakt in diesem Rahmen stattfinden konnte, barg doch die Pandemie Ungewissheiten und verzögerte die Planungen. Umso erstaunlicher sei es, was in dieser kurzen Phase auf die Beine gestellt wurde. Das Programm unter dem Motto „Gemeinschaft gestalten. Miteinander. Füreinander.“ spiegle das Leben im Dorf wider, was an den abwechslungsreichen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres erkennbar sei.

Aus dem Nachbarort Schwabhausen stammend, hegte der Schirmherr quasi von Haus aus eine „weitaus persönlichere Bindung und Verbindung“ zu Schillingstadt und erinnerte an Begebenheiten aus seiner Kindheit oder der interkommunalen Zusammenarbeit während seiner Zeit als Ortsvorsteher Schwabhausens.

Eine Ruhebank als Geschenk

Kurzum sei er schon „immer gerne in Schillischt“ gewesen und hatte zum 1250. Geburtstag auch ein persönliches Geschenk dabei, eine handwerklich gefertigte Ruhebank aus heimischem Holz, ein Ort zum Verweilen mit der Inschrift: „Bist du müde, lass dich nieder, gefällt es dir, so komme wieder.“ In der festen Überzeugung, dass insbesondere zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, aber auch ansonsten viele Besucher gerne wiederkommen, freue er sich bereits jetzt auf die übers Jahr verteilten vielfältigen Aktionen, die im Herbst mit der Tulpenpflanzaktion der drei Kirchengemeinden ihren Auftakt gefunden hatten.

Ausgehend von dieser nahm Ortsvorsteher Peter Loschek Bezug auf das umfangreiche Programm, von der Anlage eines Jubiläumswaldes (wir berichteten) über den Silvesterumtrunk bis hin zum Festakt, der Mostprämierung, dem Vortrag der Kreisarchivarin bis hin zum Höhepunkt, dem Festwochenende an Pfingsten. Hier können die Gäste Reizvolles und Liebenswürdiges am Dorfleben sowie regionale, kulinarische Schätze entdecken.

Doch damit nicht genug. Auch in der zweiten Jahreshälfte unterstreichen attraktive Aktionen wie ein Maislabyrinth, ein Dia-Abend und dergleichen dieses Jubiläum. Wohldosiert in zwei Teilen mit Bildern unterlegt erhielt das Publikum einen Einblick in die wechselvolle Dorfgeschichte. Initiiert und begonnen von Otto Weber verfassten daran anknüpfend Karl Müller und Ernst Stapf eine Chronik als fortgeschriebenes Werk, das von Claudia Haas, Christian Heckmann und Manfred Hirt ergänzt und vorgetragen wurde.

Die urkundliche Erwähnung im Jahr 773, die Hinrichtung von Schultheißen (was den amtierenden kurz zusammenzucken ließ), die Auswanderungswelle, bei der gut 100 Einwohner über dem großen Teich in Nordamerika ihr Glück versuchten, der Wandel von der landwirtschaftlich geprägten zur Arbeitnehmerwohngemeinde, das rege Vereinsleben – nichts entging den Chronisten, die „mit Stolz auf die bewegte Geschichte unseres Dorfes blicken.“ „

Wir wünschen uns, dass dieses Fest Spuren hinterlässt“, so Elvira Schmitt und Stefanie Quenzer vom Festkomitee. Beide hoffen aufgrund der vielen Angebote, auf eine Stärkung des Zusammenhalts gemäß dem Jubiläumsmotto.

Grußworte

Auf „1250 Jahre pure Geschichte“ blickte der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder zurück und betonte das Glück, in einem freien, demokratischen Rechtsstaat leben zu dürfen: „Das müssen wir uns vor Augen führen.“ Das Motto rücke Werte wie füreinander einstehen, Gemeinschaft leben, miteinander sorgsam umgehen in den Fokus. Auch er kam nicht mit leeren Händen. Anlässlich des zum Jubiläum geplanten Panoramaweges unterstütze der Landkreis diesen mit seiner fachkundigen Expertise sowie dem Betrag von 1000 Euro aus der Kulturförderung für Hinweistafeln.

Pfarrer Philipp Tecklenburg von der evangelischen Kirchengemeinde und Initiator des Tulpenwegs schätzt die Menschen und ihre Geschichten. „Hier pulsiert das Leben.“ Denn diese Geschichten, an denen Gott mitschreibe, suggerieren Interesse am Mitmenschen. „Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr.“ Obwohl erst seit elf Jahren hier lebend, hatte er einige „Es-denkt-mir-noch-Geschichten“ in petto, die mit ihrem hohen Unterhaltungswert sehr für Erheiterung sorgten.

Ein musikalisches, anrührendes Grußwort verbunden mit der Bitte um Gottes Segen brachte Pater Bernard von der katholischen Pfarrgemeinde dar: „Egal wohin dich deine Wege führen, die Liebe und sein göttliches Erbarmen, sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen.“ Vertraut mit den regionalen Köstlichkeiten, erzählte er schmunzelnd von seinem ersten Kochversuch mit Grünkern. „Der zweite hat geschmeckt“, so der Pater lachend.

Ein Hauch von großer Weltbühne waberte über die der Festhalle und bewies, dass kleine Ortschaften den Metropolen nichts nachstehen. Denn ganz nach Manier der weltpolitischen Konferenzen schickte Landtagsabgeordneter Professor Dr. Wolfgang Reinhart digitale Glückwünsche. Rund 50 Generationen erlebten im Laufe der 1250 Jahre eine bewegte Vergangenheit, die stets in eine gestaltete Zukunft führte. Reinhart wertschätzte den Zusammenhalt und „guten Geist“ der Menschen.

Köstlich amüsierte sich das Publikum in einer Lehrstunde über Schillischter Dialekt. Elmar Wetterich und Klaus Schmidt, in Manchesterhose und Gummistiefeln, plauderten beim Bier „unner Verrichtiszeit am helle Werdi“ von „Mouschd und gfülldi Nuddel“ und was es sonst noch alles „geit“, bis sie von der erzürnten Ehefrau (Martina Grübel) mit einem deftigen „Dunnerladdich“ jäh gestört wurden. Wolfgang Weber, Sebastian Müller und Stefanie Quenzer lieferten die hochdeutsche Übersetzung nach.

Auf eine Zeitreise durch das Geburtstagsdorf entführte Elvira Schmitt die Gäste und präsentierte bei ihrer Bilderschau Häuser, gewerbliche Gebäude und Menschen von damals und heute.

Das Goldquintett des Musikvereins Umpfertal gestaltete den Abend musikalisch und setzte mit dem Badnerlied einen fulminanten Schlussakkord.