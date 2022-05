Salon „Haarzeit“ hat eröffnet

Eubigheim. „Einmal im Leben zehn Sekunden mutig sein“, dieser Satz sowie die breite Unterstützung von Familie und Freunden ließen Friseurmeisterin Anne Schmitz den Schritt in die berufliche Selbständigkeit wagen. Im seit längerem leerstehenden Geschäft von Jörg und Edda Lehr in der Ortsmitte fand sie geeignete Räumlichkeiten. Fortan kümmert sie sich, die nahezu zwölf Jahre bei „Kopfkunst“ in Bad Mergentheim beschäftigt war und viel berufliche Erfahrung sammeln konnte, in ihrem Salon „Haarzeit“ um alles „was das Haar begehrt.“ Zu den ersten Gratulanten gehörte Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin (links), der als Gemeindeoberhaupt die Wiedereröffnung des Friseursalons sehr begrüßte. Ortsvorsteher Roland Englert überbrachte die Glückwünsche des Ortschaftsrats und im Namen der Volksbank Kirnau übermittelte Prokurist Bernd Scherer (rechts) die besten Wünsche zur Neueröffnung. Bild: Elisabeth Englert

