Sämtliche Anträge berücksichtigt

Ahorn. Zwei aus Gemeindesicht „sehr erfreuliche“ Nachrichten hatte Bürgermeister Benjamin Czernin in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Eubigheim zu verkünden: Zum einen wurden im Rahmen der ELR-Programmentscheidung 2022 alle zehn Anträge der Gemeinde Ahorn mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 292 880 Euro berücksicht.

Lobendes Schreiben

Außerdem hatte das Landratsamt Main-Tauber-Kreis die Gesetzmäßigkeit von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde bestätigt. Im Schreiben des Landratsamts Main-Tauber-Kreis wird der Kommune unter anderem ein niedriger Schuldenstand bescheinigt – die Pro-Kopf-Verschuldung werde zum 31. Dezember 2022 bei 523 Euro liegen und befinde sich damit unterhalb des Landesdurchschnitts.

Zudem wurde angemerkt, dass die Tilgungsleistungen durch einen positiven Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. sk

