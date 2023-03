„Rothausch I“ holte den Siegerpokal

Berolzheim. Zwölf Mannschaften aus den örtlichen Vereinen waren am Vereinspokalschießen der Schützengilde Berolzheim angetreten. Alle hatten ein Ziel: Am Ende den ersten Platz zu belegen und den Siegerpokal in Empfang zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer intensiv genutzten Trainingswoche und einem harmonisch verlaufenden Wettbewerb gab der Vorsitzende Jens Ruppert das mit Spannung erwartete Ergebnis bekannt.

Den ersten Platz mit 317 Ringen belegte die Mannschaft „Rothausch I“ mit den Schützen Thomas Morgenbrodt, Pascal Barta, Robin Häffner und Alisa Baier. Zweiter mit 280 Ringen wurde die Mannschaft „Rothausch AH“. Hier schossen Christian Baumann, Andreas Preiß, Torsten Kriz und Markus Löhr. Dritter wurde „Theaterverein I“ mit 269 Ringen. Schützen waren Ruth Baumann, Holger Baumann, Mika Baumann und Yannik Baumann.

Bester männlicher Einzelschütze wurde Robin Häffner mit fantastischen 91 Ringen, beste weibliche Einzelschützin Heike Karl mit 79 Ringen. Über den Geschenkkorb durfte sich Hannah Künzig, die mit 75 Treffern auf der Glücksscheibe die Beste war, freuen.

Der Vorsitzende Jens Ruppert bedankte sich bei allen allen Helfern für die Durchführung der Veranstaltung.