Partystimmung bis auf den Höhepunkt getrieben

Eubigheim. Die „Boachscheißerle“ hatten am Fastnachtsdienstag ihren großen Tag. Um 12.59 Uhr setzte sich der Wagen mit der Prinzengarde und dem überlebensgroßen Boachscheißer in Bewegung. Vom Rathaus zog der bunte Tross zur Festhalle, wo die Kinder, Eltern und Großeltern den 100. Geburtstag der Gummibären feierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Damen des KiFa-Teams (Simone Strengert, Silvana Schubert, Jeanine Reinecke, Sophia Schubert, Nora Hettinger, Beate Friedrich) moderierten in bunten Bärenkostümen und sorgten dazu mit einem Gummibärentanz für Partystimmung. „Einzug der Gladiatoren“, erfüllte die Halle als neun „Tanzkäferchen“ zusammen mit sechs Mädels der Junioren-Garde aus Schweigern in die Arena stürmten. „Hurra, hurra der Zirkus ist da“, hieß ihr Medley und zirkusreif war dann auch ihr Schautanz. Der kollektive Jubel galt ebenso den Trainerinnen Sophia Müller und Janina Vasic, sowie Sarah-Theresa Schmid, Carina Gleich und Elisa Schmid. Welche Missverständnisse zwischen Kindern und Erwachsenen beim Telefonieren und zum Berufswunsch entstehen können, zeigten Josy, Sophia und Silvana Schubert in zwei lustigen Sketchen. Mit launigen Versen stellten sich die Prinzessinnen Adele Reinecke, Greta Ihle, Mele Berner und Merwa Shababo vor. Sie hofften, im Saal einen Prinz zu finden.

Entzückend waren die Tanzmäuse vom Kindergarten mit ihren Betreuerinnen Alexandra Berner und Jenny Lang. Eine Mordsgaudi war wie am Abend zuvor der chaotische Auftritt der drei großen Boachscheißer vom Bauhof. Mit einer Stimmungskanone wurden die Gardemädchen für ihren temperamentvollen Tanz belohnt. „An welchem Fluss liegt Köln am Rhein?“ Mit derlei geistreichen Fragen lockten Sophia Schubert und Nora Hettinger in einer Quiz-Persiflage das Publikum aus der Reserve. Einen glänzenden Auftritt hatten Carolin Haueisen, Lisa Wagner, Eva Geiger und Mia Scherer für die älteren Schülerinnen arrangiert. Mit ihrem Schautanz zu Soundtracks aus dem Musikfilm „The Greatest Showman“ erreichte die Party-Stimmung den Höhepunkt. Da waren die Prinzessinnen auch nicht mehr traurig, dass sie keinen Prinz gefunden hatten. cs