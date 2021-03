  Neues Elektroauto für indische Schwestern

Schillingstadt/Angeltürn. Seit einigen Jahren wohnen vier Schwestern des aus Indien stammenden Ordens „Society of Sisters of St. Anna-Madras” im Kloster in Angeltürn. Beruflich sowie auch bei ihrem kirchlichen Engagement ist Mobilität ein wichtiger Faktor. Aus diesem Grund hatte Bernhard Hirt aus Schillingstadt ihnen vor fünf Jahren ein Auto finanziert. Nun stand erneut eine Übergabe an. Diesmal machte er mit einem Elektroauto den Schwestern eine große Freude. Im Rahmen der Förderung für soziale Zwecke steuerte auch die KfW-Bank einen finanziellen Beitrag bei. Pfarrer Edgar Wunsch bedankte sich für die großzügige Spende. Er betonte: „Schon zum zweiten Mal stellt er den Schwestern ein Auto zur Verfügung, mit dem sie nun in Zukunft in unserer Seelsorgeeinheit unterwegs sein können.“ Unser Bild entstand bei der Übergabe in Bad Mergentheim in Anwesenheit des Spenders Bernhard Hirt (links). Bild: Gerlinde Gerstner