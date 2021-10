Neue Ausstattung bietet völlig neue Möglichkeiten

Ahorn. Während durch die Pandemie in vielen Bereichen lange Vieles stillstand, beschleunigte sie den bereits lange zuvor eingeschlagenen Kurs der Digitalisierung am Lernhaus Ahorn im vergangenen Jahr enorm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit vielen Jahren investiert die Gemeinde rund um das schulinterne Medienentwicklungsteam Matthias Fischer, Alexandra Lehr, Sandra Lorenz und Felix Jäckel mit Weitblick in die digitale Infrastruktur der Schule. So wurden bereits vor Corona die Weichen in Richtung „Digitalisierung“ gestellt, indem in unzähligen Arbeitsstunden der geforderte Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt wurde. Kurz darauf beam das Lernhaus das Zertifikat für den MEP. Damit konnten gemeinsam mit der Gemeinde Ahorn dann die Gelder von Bund und Land abgeschöpft werden. Insgesamt stand der Kommune eine Gesamtsumme von nahezu 200 000 Euro zur Verfügung. Was wurde nun ein Jahr später aus diesem Geld? Da Geld ausgeben bekanntlich leichter geht als es zu bekommen, wurde bereits fast die komplette Summe investiert, um neue Netzwerke (für Verwaltung und Schule getrennt), neue Hardware (etwa 300 PCs und Tablets) sowie Touchscreen-Displays in allen Lernräumen anzuschaffen. Daneben bekam das komplette Schulgebäude, das schon seit vielen Jahren vollständig vernetzt (Lichtwellenleitungen und LAN) war und über einen Glasfaseranschluss verfügte, nun auch ein kabelloses Netzwerk (Wlan).

Nach und nach wurde zu Beginn des laufenden Schuljahres allen Lehrern sowie Schülern ab Klasse 7 kostenfrei ein iPad als Leihgerät mit Hardcover und Stift zur Verfügung gestellt, um damit in der Schule und zu Hause ihr Lernen, gemeinsam mit den Lehrkräften, digital zu organisieren. Durch diese nun perfekte Ausstattung eröffneten sich pädagogisch sowie schulorganisatorisch ganz neue Möglichkeiten. Das Lernhaus Ahorn gehört seit Juni diesen Jahres zu den 260 Starterschulen in Baden-Württemberg, die das neue Lernmanagementsystem „itslearning“ für die Klassen 1 bis 10 eingeführt haben. Dieses wurde allen Schulen des Landes als eine Alternative zum bisher bekannten Moodle zur Verfügung gestellt.

Durch riesige Kraftanstrengungen des MEP-Teams sowie des gesamten Lehrerkollegiums mit vielen Einführungen und Fortbildungen war die Schule zum Start des Schuljahres 2021/22 bereit, das Lernmanagementsystem an der Schule auszurollen und das digitale Arbeiten dadurch weiter zu intensivieren. Die positiven Effekte wie Reduzierung des Kopieraufwandes gefolgt von „Zettelwirtschaft“ im Unterricht sind bei allen deutlich zu spüren. Material steht nun digital auf „Itslearning“ bereit, um etwa mit dem Stift auf dem iPad handschriftlich ausgefüllt zu werden. Doch auch Apps, Erklärvideos und Lernspiele können nun noch häufiger zum Einsatz kommen. An der Gemeinschaftsschule freut man sich nicht zuletzt besonders über die nun idealen Individualisierungsmöglichkeiten. Auch wenn alle Herausforderungen in der Pandemie vom Lernhaus mit einfachen Lösungen gemeistert wurden, wäre die Schule spätestens jetzt perfekt ausgestattet und zeigt mit Bravour, wie Fortschritt an Schulen geht. itslearning ist eines der führenden E-Learning Unternehmen weltweit. Das Ziel von „itslearning“ ist es, als führender Anbieter individualisierter, webbasierter Lernplattformen einen Beitrag zum Wandel von Unterricht und Schule zu leisten. „Ich bin froh, dass unser Lernhaus in der Digitalisierung so fortschrittlich ist und damit auch einen sehr hohen Standard anbieten kann. Mein Dank geht an das Medienentwicklungsteam der Schule, das maßgeblich zu dieser Weiterentwicklung beigetragen hat. Dadurch ist es möglich, die (Schul-)Welt zu einem noch besseren Ort zu machen“, freute sich Bürgermeister Benjamin Czernin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2