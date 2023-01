Neue Atemschutzgeräte für die Feuerwehr

Das Baugebiet „Rübenäcker III“ in Berolzheim soll in diesem Jahr erschlossen werden. Bevor der Gemeinderat Ahorn über die Satzung beschließen konnte, lag es einmal mehr an Edgar Kraft von Walter Ingenieure, die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorzutragen. Mit je einer Stimme Enthaltung gab der Gemeinderat zu der vorgeschlagenen Behandlung und Abwägung der Stellungnahmen sowie der Satzung sein Okay.

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr in der Eubigheimer Turnhalle statt.