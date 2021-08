Mitglieder halten zusammen

Buch. Die Mitglieder und Freunde des Gesangvereins Frohsinn Buch am Ahorn trafen sich im Bücher Rathaussaal zur Hauptversammlung.

Obwohl auf den traditionellen Auftakt durch Liedbeiträge des Chors verzichtet wurde, freuet sich Vorsitzender Karl-Heinz Spiesberger, dass die Mitglieder fast vollständig erschienen sind und so den Zusammenhalt im Verein auch in der Krise signalisierten. Ortsvorsteher Harald Honeck stellte fest, dass gerade der Gesangsverein in seinem Wirken durch die Corona-Pandemie komplett eingeschränkt sei. Dieser sei ein Beispiel dafür, wie ein generationenübergreifendes Miteinander funktionieren kann. Deshalb sprach Honeck den Wunsch und die Hoffnung nach einem aktiven Vereinsleben nach der Krise aus.

Pfarrerin Julia Ehret erzählte eine Motivationsgeschichte aus der Tierwelt. Dabei dachte sie an die Menschen, die oft im Hintergrund unbemerkt für die Ermutigung und Motivation der andern sorgen. Auch sie hoffte, der Chor möge bald wieder die Umrahmung der Gottesdienste an Festtagen übernehmen. In diesem Zusammenhang regte sie an, dass eventuell kleinere Sängergruppen den einen oder anderen Gottesdienst durch ihre Mitwirkung bereichern könnten.

Schriftführerin Christel Spiesberger ließ kurz das Jahr 2020 Revue passieren, wobei sie vom musikalischen Beitrag zum Neujahrsempfang der Gemeinde Ahorn und der Generalversammlung berichtete. Eine Umfrage unter den Vereinsmitgliedern, ob diese bereit seien, unter Einhaltung der Corona-Regeln die Probearbeit wieder aufzunehmen, wurde durch die Verschärfung der Krise im Herbst hinfällig.

Der Bericht von Kassenverwalterin Waltraud Honeck fiel positiv aus, was hauptsächlich auf die niedrigen Fixkosten zurückzuführen ist. Insbesondere kann sich der Verein glücklich schätzen, dass Chorleiter Viktor Schwarz ehrenamtlich tätig ist. Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

In seinem Ausblick informierte der Vorsitzende, dass die Proben nicht mehr im „alten“ Schulhaus, sondern im Rathaussaal stattfinden werden. Die Anschaffung eines E-Klaviers war durch diesen Ortswechsel nötig. Ehrungen sollen nach einem Beschluss des Vorstands in einem festlichen Rahmen eventuell während eines Liederabends nachgeholt werden. Spiesberger schloss die Versammlung mit dem Dank an alle für die Treue zum Verein und dem Wunsch, dass die Sängerinnen und Sänger bald wieder das tun dürfen, was dem Satzungszweck entspricht: der Pflege des Liedguts und des Chorgesangs.