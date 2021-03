Wenn Benjamin Czernin die Nachfolge von Elmar Haas als Bürgermeister von Ahorn antritt, ist das gleichzeitig auch ein Generationswechsel. Der „Neue“ freut sich indes auf seine künftige Aufgabe.

Ahorn. Ludger Krug in Königheim, Benjamin Czernin in Ahorn, Joachim Döffinger in Assamstadt und eventuell in gut zwei Wochen Heidrun Beck in Boxberg – es kommt unter mehreren Bürgermeistern im

...