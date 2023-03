Lkw-Unfall bei Ahorn führte zu mehrfacher Sperrung der A81

Ahorn. Auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Boxberg und Anschlussstelle Osterburken, in Fahrtrichtung Stuttgart, kam am Donnerstag, gegen 4.50 Uhr, ein Lkw-Fahrer im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte er vermutlich einem anderen, bisher unbekannten Lkw, welcher ihn überholte, ausweichen müssen. Der 48-jährige Fahrer fuhr noch circa 100 Meter rechts von der Fahrbahn im Grünstreifen weiter bis er in dem aufgeweichten Boden stecken blieb. Hierbei beschädigte er die Leitplanke sowie ein Baustellenschild. Zur Bergung des Lkw und Reparatur der Leitplanke war die A 81 mehrfach gesperrt. Gegen 14 Uhr konnte die Fahrbahn endgültig für beide Fahrspuren wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Lkw machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040, zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1