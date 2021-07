Lkw kollidiert fast mit Streifenwagen

Ahorn. Auf einer Einsatzfahrt auf der A 81 musste eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag eine Vollbremsung durchführen. Grund war ein ruckartig ausscherender Sattelzug. Die Streife fuhr mit Sondersignal Richtung Heilbronn zwischen Boxberg und Osterburken auf dem linken Fahrstreifen, als der 57-jährige Sattelzufahrer von der rechten Fahrspur aus zum Überholen ansetzte. Nur knapp verhinderte der Polizeibeamte am Steuer eine Kollision. Infolge notierten sich die Beamten zunächst das Kennzeichen des Lkw und fuhren weiter, um Reifenteile von der Fahrbahn zu beseitigen. Nachdem sie ihren Einsatz erfolgreich beendet hatten, stellten sie den Sattelzug im Verkehr fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich THC- und Kokainkonsum. Abschließend brachten die Polizeibeamten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel musste der Mann abgeben.

