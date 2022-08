Lkw-Fahrer verursachte auf der A81 bei Ahorn Unfall und flüchtete

Ahorn. Ein Leichtverletzter und rund 52 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der A 81, bei dem ein Lkw-Lenker flüchtete. Ein 52-jähriger VW Tiguan-Fahrer war gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Ein unbekannter, weißer Sattelzug fuhr hinter einem gelben Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Der weiße Lkw scherte zum Überholen aus, als sich der Pkw sich fast auf Höhe von diesem befand. Daher leitete der VW-Lenker eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Hierbei wurde der linke Vorderreifen am Randstein beschädigt. In der Folge rutschte der Reifen von der Felge und der Tiguan geriet ins Schleudern. Das Auto drehte er sich dreimal und kollidierte anschließend mit dem gelben Lkw. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am VW lösten alle Airbags aus, und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An den beiden Fahrzeugen sowie an der Fahrbahn und der Schutzplanke entstand hoher Sachschaden. Der leichtverletzte 52-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der weiße Lkw konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht aufgefunden werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

