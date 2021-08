Abschlussfeier für Absolventen - Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 9 und 10 bei Abschlussfeier verabschiedet Lernhaus Ahorn: Ein dickes Lob für tolle Leistungen zum Abschied

Am Ende eines außergewöhnlichen Schuljahrs gab es am Lernhaus Ahorn trotz aller Einschränkungen Anlass zur Freude. Die Schüler feierten ihren Abschluss – auch wenn dies anders als bisher nur in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden konnte.