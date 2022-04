„Kultur in Ahorn hat sich verändert“

Ahorn. Pfarrer Philipp Tecklenburg sprach für die evangelische und katholische Kirchengemeinden, als er sich in der Gemeinderatssitzung zu Wort meldete. Er dankte dem Gemeinderat für die Beschlüsse in Sachen Kindertagesstätten und sagte: „Es geht hier um eine gute Betreuung für die Kinder in ganz Ahorn. Für sie ist es richtig toll, dass sie nun mehr Platz bekommen – und die Erzieherinnen werden bessere Arbeitsbedingungen vorfinden.“ Außerdem sagte er: „In der Kultur der Zusammenarbeit hat sich in Ahorn einiges verändert. Wir wurden mit einbezogen und gehört. So hat das richtig Spaß gemacht.“ Und er lobte auch die besondere „Prüfungsmaßnahme“ der Gemeinderäte bei der Klausurtagung: „Sie haben sich im Kindergarten von Schillingstadt die Schuhe ausgezogen und nach einer halben Stunde gemerkt, dass der Boden wirklich kalt ist. Darauf bekommt ein zweijähriges Kind trotz Windel einen kalten Hintern.“ sk

