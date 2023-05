Krone des Maibaums abgesägt

Schillingstadt. Wer zur Zeit an dem Platz am Brunnen in Schillingstadt vorbei kommt, reibt sich verwundert die Augen. Dort steht ein Baumstamm und der dazu gehörende Gipfel steht daneben.

In der Nacht vor dem 1. Mai wollten wohl ein oder mehrere “anonyme Säger” die Aufstellung des Maibaumes verhindern. “Was tun?” war die Frage. Gerade im Jubiläumsjahr hatten sich die Verantwortlichen des Jugendraumes große Mühe gegeben, um den Baum entsprechend zu präsentieren.

Aber Not macht erfinderisch. Dem ganzen Ärger zum Trotz bekamen die zahlreichen Zuschauer eine einmalige Aufstellung zu sehen. Diese originelle Idee wurde mit viel Beifall bedacht und bleibt sicher noch lange im Gedächtnis. gege/Bild: Gerstner