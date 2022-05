Konfirmation in Schillingstadt

Schillingstadt. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Schwabhausen und Windischbuch haben fünf Konfirmanden aus Schillingstadt sowie eine Konfirmandin aus Hohenstadt am Konfirmandenunterricht teilgenommen. In seiner Grußansprache wies Pfarrer Tecklenburg drauf hin, dass nun die Jugendlichen selbst über ihren Glauben und ihre Beziehung zu Gott entscheiden können. Die Liturgie wurde in besonderer Weise von den Konfirmandinnen Emma Weber (Geige), begleitet von Istvan Koppany (Piano) sowie einem mitreißend virtuos gespieltem Vortrag am Piano von Diana Deßner musikalisch umrahmt. Kirchengemeinderatsvorsitzender Harald Kaibel bat die Jugendlichen darum, Verantwortung zu übernehmen, sich in der Gemeinde einzubringen und mutige Entscheidungen zu treffen. Bild: Gerstner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1