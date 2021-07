Kompletter Vorstand für eine weitere Amtszeit bestätigt

Buch. Im Familienbad in Buch fand zum zweiten Male unter Corona-Bedingungen die Mitgliederversammlung des Fördervereines statt.

Nach der Begrüßung durch Manfred Schretzmann, einem der drei Vorsitzenden, folgte der Bericht des weiteren Vorstandsmitgliedes Werner Frank. Er betonte in seinem Rückblick, dass die Badesaison 2020 sehr gut von den Badegästen angenommen und ohne Probleme trotz des stark erhöhten Bedarfs an ehrenamtlichen Helfern durchgeführt worden sei.

Hierfür würdigte er alle, die sich für das Familienbad engagierten und mitgeholfen hätten, dass die Corona-Regeln eingehalten worden seien. Auch in diesem Jahr sei die Öffnung des Bades das oberste Ziel des Vorstandes gewesen. Die Durchführung des Badebetriebs sei Ende Juni bei einer Mitgliederversammlung beschlossen worden sei.

Nach den weiteren Regularien standen Neuwahlen auf dem Programm, die von Bürgermeister Benjamin Czernin durchgeführt wurden. Der komplette Vorstand war bereit, das Ehrenamt für weitere zwei Jahre zu übernehmen. Erweitert wurde das Gremium durch zwei weitere Beisitzer (Torsten Benz und Rainer Hilbert). Bürgermeister Czernin bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz und ihr Engagement und freute sich über den großen Stellenwert des Familienbades in der Gemeinde.

Jürgen Gerner und Alfred Wüst wurden für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit geehrt. Durch ihr umfangreiches Wissen in den Bereichen Beckenreinigung und Technik seien sie unentbehrliche und treue Helfer, auf die immer Verlass gewesen sei. Beide erhielten einen Präsentkorb.

Ehrenamtliche Helfer zu finden, sei in der heutigen Zeit nicht einfach. Wenn es aber um das Schwimmbad in Buch geht, stehe die Dorfgemeinschaft zusammen. So seien für die tägliche Beckenreinigung mit Ulrich Kempf und Reinhold Elleser gleich zwei weitere Freiwillige gefunden.

Über einen Verzehrgutschein durfte sich Felix Thum freuen. Er hatte 2020 die meisten Corona-Dienste übernommen. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich der Verein bei Manuela Hetzler, die sich erneut um die Einteilung der ehrenamtlichen Corona-Dienste kümmere. Anschließend stellte sich die Schwimmschule Kesch aus Buchen den Mitgliedern vor. Sie führt dieses Jahr erstmals Schwimmkurse im Familienbad Ahorn durch und freute sich über die positive Resonanz. Da das Wetter seit der Öffnung des Bades sich eher wechselhaft gestaltete, hoffen nun alle auf schönes Badewetter in den Sommerferien.