Kommt ein neuer Zweckverband?

Ahorn. Das Strukturgutachten „Abwasserbeseitigung“ stand zuvor bereits in den Gemeinderatssitzungen in Walldürn und Rosenberg auf der Tagesordnung – nun beschäftigte sich auch das Gremium aus Ahorn damit. In absehbarer Zeit müssen die Kläranlagen Hohenstadt-Eubigheim sowie Schillingstadt saniert werden. Michael Seeger vom Büro Weber Ingenieure und Michael Kopp von Walter Ingenieure stellten das Gutachten ausführlich vor.

Vier Varianten stehen dabei zur Auswahl:

Variante eins: Der Ist-Zustand wird erhalten, alle Standorte bleiben bestehen. Konsequenz: Die Kosten für die Sanierung und Instandsetzung sind nicht förderfähig.

Variante zwei: Das Abwasser aus Altheim wird an die Kläranlage nach Rosenberg gepumpt. Diese wird erweitert, um die nötige Kapazität aufzubringen. Wegen der interkommunalen Zusammenarbeit kann man mit Förderungen zu rechnen.

Variante drei: Die beiden Kläranlagen Altheim und Eubigheim-Hohenstadt werden nach Rosenberg in eine erweiterte Anlage verlagert. Diese kreisübergreifende Lösung könnte ebenfalls gefördert werden.

Variante vier: Die Kläranlagen Altheim, Hohenstadt-Eubigheim und Schillingstadt werden an die Kläranlage Rosenberg angeschlossen. Damit befände sich dort die zentrale Kläranlage. Auch bei dieser Variante ist mit Förderungen zu rechnen.

Eine Zentralisierung hätte jedoch nicht nur finanzielle Vorteile, sondern würde sich auch positiv auf die Reinigungsleistung, die Verfahrenstechnik und die höhere Betriebssicherheit auszahlen, heißt es in diesem Gutachten.

Zudem könnten mit einer Zusammenlegung der Kläranlagen personelle Synergien geschaffen werden und nicht zuletzt wäre der Strombedarf bei einer größeren Anlage mit neuer Technik geringer als bei bei kleineren.

Last but not least könnten durch eine zentrale Anlage „neue Überlegungen zur Erweiterung von Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen bei der Abwasserbehandlung adäquat berücksichtigt werden“.

Das Fazit des Gutachtens: „Die Variante vier, der Anschluss der Kläranlagen Altheim, Hohenstadt-Eubigheim und Schillingstadt an die Kläranlage Rosenberg mit einem Projektkostenwert von 27,5 Millionen Euro für einen Betrachtungszeitraum von 60 Jahren stellt sich sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch unter Berücksichtigung nichtmonetärer Aspekte als Vorzugsvariante dar.“ Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis. Dieses Thema wird nun des öfteren auf der Tagesordnung des Ahorner Gemeinderats stehen. Die Gründung eines Abwasserzweckverbands könnte eine logische Konsequenz sein.