Ahorn/Heilbronn. Erfindergeist, Neugierde und viel Engagement steckte auch in diesem Jahr in jedem Projekt, das die Nachwuchstüftler beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ präsentierten.

In diesem Jahr fand die Veranstaltung, die eigentlich im Heilbronner Science Center „experimenta“ geplant war, ausschließlich digital statt. Eine Präsentation für Besucher war daher nicht möglich.

73 Teilnehmer aus der Region Heilbronn-Franken haben insgesamt 44 Projekte zur 56. Runde von Deutschlands bekanntestem Wettbewerb für Nachwuchsforscher eingereicht.

Keine leichte Aufgabe

Keine leichte Aufgabe für die Fachjuroren beim Rundgang durch die verschiedenen „virtuellen Werkstätten“, in denen die jungen Forscher, Erfinder und Tüftler – trotz Corona – eine überraschende große Vielfalt bei der Auswahl ihrer Projekte boten. Jedes Projekt hatte einen eigenen virtuellen Raum, in dem die Projektmitglieder online waren.

Die Jury besuchte am Donnerstag und Freitag die Jungforscher nach einem festgelegten Zeitplan in ihren digitalen Räumen und begutachtete die Projekte.

Am diesjährigen Regionalwettbewerb der Nachwuchsforscher beteiligen sich auch Hannah Nultsch (13), Michelle Köhler (12) und Kim Stark (12) vom Lernhaus Ahorn in Eubigheim.

Damit waren die drei Schülerinnen die einzigen Vertreter der Schulen aus dem Main-Tauber-Kreis. Die drei Mädchen vom Lernhaus Ahorn entwickelten ein ferngesteuertes Auto, das mit Strom durch Sonnenenergie/Licht fährt.

In der Sparte „Jugend forscht“ für Teilnehmer zwischen 15 und 21 Jahren wurden fünf Projekte ausgezeichnet, bei „Schüler experimentieren“ für junge Tüftler bis 14 Jahre sechs Projekte.

Insgesamt gingen in den sieben Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik 73 Teilnehmer mit 44 Projekten an den Start. Die Juroren zeigten sich auch in diesem Jahr begeistert von den vielen cleveren Ideen und dem Engagement der Jugendlichen.

„Jugend forscht“ ist eine Talentschmiede mit Modellcharakter, denn hier werden Reformansätze der aktuellen Bildungsdiskussion seit langem in die Praxis umgesetzt. So bietet die Projektarbeit einen optimalen Rahmen, Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten individuell zu fördern.

Durch kreatives, forschendes Lernen können sich die Jugendlichen schon frühzeitig mit dem Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen.

Dadurch erlangen sie eine Methodenkompetenz, die zu den Kernqualifikationen der heutigen Wissensgesellschaft gehört.

Kluger und findiger Nachwuchs

Gerade in Regionen wie Heilbronn-Franken als wichtigem Technologiestandort, sind die Unternehmen auf einen klugen und findigen Nachwuchs angewiesen, wie die Kultusministerin des Landes, Susanne Eisenmann, schon bei ihrem Besuch des letzten Regionalwettbewerbs feststellte.

Ein besonderes Anliegen der Ministerin sind die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Nachhaltiges Projekt

Die drei Schülerinnen des Lernhaus Ahorn wollten mit ihrem Projekt etwas Nachhaltiges machen und sie hatten Lust, selbst etwas zu bauen. Deshalb haben sie sich für ein Auto entschieden, dass mit Sonnenenergie fahren kann. Vorab kümmerten sie sich auch um die Funktion und verwendeten dazu ein Lego-Technic-Auto. Anschließend bauten sie ihr eigenes Modell, das dann durch die Energie des Sonnenlichts fahren kann.

Die Herausforderung dabei war, dass das Auto am Ende auch wirklich fährt.

Bei der Umsetzung der Idee mussten auch Nachteile durch Corona gemeistert werden, denn aufgrund der Pandemie mussten die Schülerinnen auf die Projekttage verzichten und dann kam der Lockdown.

Dadurch war viel Hausarbeit angesagt, was aber am Ende dann doch gut geklappt hat.

Unterstützung bekam das Trio von seiner Fachlehrerin Lorenz in Form von regelmäßigen Video-Meetings. Außerdem wurden die drei Mädchen von ihren Eltern und besonders von Michelles Großvater unterstützt, der gerade bei den verschiedenen Lötarbeiten wertvolle Tipps gab.

Auch in den Ferien gearbeitet

Neben der praktischen Arbeit musste in den Ferien auch die umfangreiche schriftliche Dokumentation erledigt werden.

Zum Abschluss erstellten die Schülerinnen noch eine PowerPoint-Präsentation.

Bis zum Schluss blieb die große Frage offen, ob das „Light Car“ auch fährt und hier erklärt sich der Name von selbst, denn Light bedeutet nicht nur „Licht“ sondern auch „leicht“ und nur aus diesem Grund setzte sich das „Light Car“ auch in Bewegung.

Die Sieger von Jugend forscht aus der Region Heilbronn-Franken werden ihre Projekte ein weiteres Mal online beim Landeswettbewerb vom 22. bis 24. März 2021 präsentieren.

Bundesfinale in Heilbronn

Überzeugen sie auch dort die Fachjury, geht es vom 27. bis 30. Mai 2021 zum Bundesfinale nach Heilbronn, wenn die zu diesem Zeitpunkt geltenden Pandemie-Regelungen es zulassen.

Die erfolgreichen Erfinder von „Schüler experimentieren“ messen sich beim Landeswettbewerb online am 29. und 30. April 2021 mit den besten Nachwuchstalenten aus Baden-Württemberg.