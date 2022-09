Jubiläumsjahr erneut von Pandemie geprägt

Eubigheim. In ihrer turnusgemäßen Mitgliederversammlung zogen die „Eubemer Boachscheißer“ Bilanz über ein abermals von der Pandemie geprägtes Jubiläumsjahr.

Nach Begrüßung und Totengedenken durch Vorstandsmitglied Felix Dötter blickte Marco Offner in seinem Tätigkeitsbericht auf die vergangenen Aktivitäten zurück: Bei der Faschingseröffnung mit Aufnahme von neuen Mitgliedern im November sowie beim närrischen Spaziergang am Faschingssonntag schallten die Helau-Rufe durch die Straßen. Der traditionelle Kappenabend und der Rosenmontagsball seien leider nicht durchführbar gewesen. Doch die Flinte beziehungsweise die Konfettikanone ins Korn werfen, lag den eingefleischten Narren fern. Die Planungen liefen weiter, sollte doch das 55-jährige Vereinsjubiläum fröhlich, generationsübergreifend und unterhaltsam begangen werden. So wurde im Sommer bei herrlichem Wetter eine fast südländisch anmutende Faschingsparty mit der närrischen Bevölkerung gefeiert. Besuche im Kindergarten, bei Jubilaren oder die Beteiligung am Ferienprogramm der Gemeinde Ahorn komplettierten das Programm.

Jennifer Lang berichtete über die finanzielle Basis des Vereins. Kassenprüferin Sabrina Dünzl bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Im Rahmen der von Bürgermeister Benjamin Czernin beantragten und einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands nutzte dieser die Gelegenheit, für das vielfältige, das Ortsleben bereichernde Engagement zu danken. Gerne denke er an seine erste Faschingseröffnung oder das Jubiläumsfest zurück.

„Großartig, was ihr auf die Beine gestellt habt“, schwelgte er in Erinnerungen und übermittelte in diesem Zusammenhang auch Grüße und Dank von Ortsvorsteher Roland Englert. Er freue sich bereits auf die Eröffnung am 11. November, wenn es wieder heiße: „Boachscheißer helau!“ Die Planungen liefen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Satzungsänderung schied aus dem dreiköpfigen Führungsteam, bestehend aus Max Adelmann, Felix Dötter und Marco Offner, letzterer aus dem Vorstand aus. Der Verein wird künftig von der Doppelspitze Adelmann und Dötter geleitet.

In einem Resümee über sein zweijähriges von Corona belastetes Engagement im Vorstand ging Offner unter anderem ein auf den erhöhten Aufwand durch Hygienekonzepte, „so haben wir uns Fasching nicht vorgestellt.“ Dem gegenüber stand das „wunderschöne Vereinsjubiläum“, das für vieles entschädigt habe.

Mit dem Dank an seine Vorstandskollegen sowie dem Appell an alle, sich mit „Kreativität, Spontanität, Mut, Zuversicht und Motivation“ zu engagieren, schloss die Versammlung. En