Eubigheim. Von einer zu Beginn des Jahrtausends vor der Schließung stehenden Kleinstschule hat sich das Lernhaus Ahorn längst zu einer Bildungseinrichtung gemausert, deren Strahlkraft weit über die Grenzen des Main-Tauber-Kreises hinausreicht. Vor rund einer Dekade avancierte sie zur Gemeinschaftsschule – mit ständig nach oben gehenden Schülerzahlen. Jetzt vermittelten Schulleiterin Carmen Stemmler und Konrektor Matthias Fischer den Gemeinderäten einen Einblick in das erfolgreiche Tun des gesamten Teams. Das Gremium einschließlich Bürgermeister Benjamin Czernin zeigte sich am Ende der Ausführungen sichtlich beeindruckt von dem gerade Gehörten.

Jeder Schüler wird gefördert

„Jedes Kind ist anders – wir auch“ – so der Leitspruch des Lernhauses Ahorn. Dem wolle man gerecht werden – und dies sei auch der Fall, so Stemmler. „Jeder Schüler ist individuell, lernt anders – und wird unterstützt und gefördert“, betonte die Schulleiterin. Die Kinder und Jugendlichen würden bewusst mitgenommen und eingebunden in den Schulalltag, ihre Meinungen und Wünsche sollen bewusst mit einfließen und berücksichtigt werden. „Durch heterogene Gruppenarbeit gelingt es, Über- und Unterforderung jedes Einzelnen zu vermeiden.“ Stattdessen stehe im Fokus, die verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten herauszuholen. Dem Pädagogenteam, mittlerweile auf 36 angewachsen, sei es eine Herzenssache, Werte wie Toleranz, Respekt und Akzeptanz zu vermitteln, was letztlich das Selbstbewusstsein der Jungen und Mädchen fördere. „Jeder Schüler geht bei uns seinen Weg.“

Das pädagogische Konzept der Bildungseinrichtung trage mehr und mehr Früchte, sind sich Stemmler und Fischer einig. Dies belegten nicht zuletzt die stetig steigenden Schülerzahlen – mittlerweile lägen sie schon bei jenseits der 300.

Die Corona-Pandemie habe sicherlich die eine oder andere Lücke offenbart, etwa auf dem Gebiet der Digitalisierung. Doch die Schulgemeinschaft sei – trotz 1,50 Meter Abstand zueinander – viel enger zusammengerückt. Und dabei hätten sich Abläufe herauskristallisiert, die sich positiv auswirkten und künftig auch beibehalten werden sollen. Dazu gehöre etwa die „versetzte“ große Pause von Grundschule und Sekundarstufe.

Inzwischen habe der Bereich Digitalisierung so richtig Fahrt aufgenommen, dies mache sich bezahlt, führte Matthias Fischer aus. Ein Medienentwicklungsteam sorge täglich für frischen Wind und mit innovativen Ideen dafür, dass die Schule in ihrer Gesamtheit vorankomme. Hierzu habe auch eine Investition von 200 000 Euro beigetragen – unter anderem in den Glasfaseranschluss und in Tabletts für die Schüler der Klassen sieben bis zehn.

Die Lehrkräfte zögen alle an einem Strang, könnten aber nach einem eigenen Lernzyklus tätig sein und nähmen sich viel Zeit für Themen und Inhalte. So sei es möglich, Talente und Potenziale herauszukitzeln, aber auch an individuellen Defiziten zu arbeiten – ein eingeschlagener Weg, der weiter beschritten werde.

Zusammenspiel gewürdigt

Carmen Stemmler und Matthias Fischer sehen in dem guten Zusammenspiel der verschiedenen Protagonisten – Schulträger, Lehrerkollegium, Förderverein, Elternbeirat, Schülervertretung – die Basis dafür, dass das Lernhaus Ahorn so erfolgreich und nachhaltig arbeite. Auch bei Problemen, etwa Raumnot, stoße man bei der Kommune und beim Gemeinderat auf offene Ohren und sei bestrebt, eine Lösung zu finden. Die beiden erinnerten an Schülererfolge bei diversen Wettbewerben, besonders gute fachliche Leistungen der Schüler im Vergleich zu ähnlichen Bildungseinrichtungen, zudem seien die vielen positiven Feedbacks von außen ein motivierender Faktor, der dafür sorge, dass „wir den kommenden Herausforderungen gelassen begegnen“, sagte die Schulleiterin. Hier nannte sie abschließend die Gestaltung des Schulgartens, die Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts sowie die Bewerbung als Modellschule, wonach Gemeinschaftsschulen als Vorbild für viele Grundschulen im Land sein könnten.