Innehalten und zur Ruhe kommen

Eine Adventskalender der ganz besonderen Art bietet die evangelische Pfarrgemeinde Schwabhausen, Schillingstadt und Windischbuch an.

Ahorn/Boxberg. Sie gehören seit knapp eineinhalb Jahrhunderten zum christlichen Brauchtum in der Adventszeit: Der Adventskalender, heute oft mit Schokolade gefüllt, soll ähnlich wie der Adventskranz die Zeit des Wartens bis Weihnachten„verkürzen“. Während ursprünglich die Vorfreude auf das Fest von Jesu Geburt im Vordergrund stand, verdrängte immer mehr der Kommerz diesen Ursprungsgedanken.

Freude, Innehalten, Rückbesinnung auf den Sinn des Weihnachtsfests bietet eine Art geistiger und geistlicher Adventskalender in Form des „Adventsimpulses am Telefon.“ Vom 1. bis 24. Dezember erwartet die Anrufer „eine kleine adventliche Unterbrechung im Alltag“. Initiator und Organisator ist Philipp Tecklenburg, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Schillingstadt, Schwabhausen und Windischbuch.

Was letztes Jahr in der kontaktarmen Zeit erstmalig als Bestärkung und gedankliches Zusammenrücken der Menschen gedacht war, findet nun seine Fortsetzung. Die Rückmeldungen, nicht nur aus seinen Kirchengemeinden, vielmehr aus der ganzen Umgebung, seien durchweg positiv gewesen. „Ich wurde von Leuten aus Wertheim oder Walldürn darauf angesprochen“, freut sich der engagierte Geistliche. Das besinnliche Angebot wurde also in der Breite wahrgenommen.

Nachdem die Pandemie noch immer auf den Alltag, auch auf das kirchliche Leben Einfluss nehme, habe er sich entschlossen, die Adventsimpulse erneut anzubieten. Bereits beim Start am 1. Dezember griffen 70 Anrufer zum Hörer. Dann erwartet sie ein drei- bis fünfminütiger Impuls und Segen.

Die Auslegungen zu den biblischen Texten, die der Aktion „Advent – online“ der badischen und württembergischen evangelischen und katholischen Kirchen entstammen, werden von unterschiedlichen Personen gelesen. Sein Aufruf, sich als Leser zu beteiligen, stieß über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg auf offene Ohren. Das schaffe ein Bewusstsein von „wir als Christen sind zusammen“. Die Vielfalt der Menschen empfinde er als bereichernd, abwechslungsreich und erhöhe zudem die Identifikation mit dieser Aktion. Auch wenn man sich nicht sehen könne, höre man vielleicht die eine oder andere bekannte Stimme und habe die betreffende Person vor Augen.

Einige Stimmen bekannt

Bekannt sind einige Stimmen, wie Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck sowie ihres Ahorner Kollegen Benjamin Czernin. Letzterem war dieses Angebot von seiner Heimat Schwabhausen her schon bekannt und er schätzte das Engagement Tecklenburgs, der sich Gedanken mache, wie er die Menschen erreiche.

Daher habe er sich, auch im Sinne der Ökumene, gerne beteiligt. Da insbesondere die Advents- und Seniorenfeiern ausgefallen seien, finde er es wertvoll, dass mit einem einfachen Telefonat der Fokus auf den Advent gelegt werde und dieser quasi zu ihnen komme.

Neu indessen waren die Adventsimpulse für Heidrun Beck. Doch fühlte sie sich von dieser „tollen Idee“ gleich angesprochen. Daher beteiligte sie sich gerne als Leserin und unterstützte bereitwillig dieses Angebot des Innehaltens und Zur-Ruhe-Kommens. Auf der Heimfahrt nach einem anstrengenden Arbeitstag sei dies eine bereichernde Alternative zu Radio oder Hörbuch und sie könne bei dieser kurzen, besinnlichen Auszeit durch die Kraft der Worte, gänzlich ohne Glanz und Glamour, richtig abschalten.

Kein Wunder – wird doch die fehlende Schokolade hinter dem Türchen durch die liebevolle Begrüßung mehr als wett gemacht, wenn es heißt: „Schön, dass Sie sich eine kurze Pause gönnen…“