Informationen über Versorgungsvollmacht erhalten

Eubigheim. Man nehme ein wichtiges Thema, würze mit Grußworten und religiösen Denkanstößen, dekoriere mit frühlingsfrischer Farbenkraft und schmetterlingshafter Leichtigkeit, füge eine Prise Humor bei, serviere mit einem duftenden Kaffee, runde mit einer deftigen Vesper ab und erhält eine schwere Kost bekömmlich aufbereitet.

Dieser Spagat gelang den verantwortlichen „Köchinnen“, Angelika Berger, Martina Gabel, Jutta Hafner, Andrea Hefner und Petra Offner am Seniorennachmittag in der Turn- und Festhalle in Eubigheim. Im Mittelpunkt der nach vierjähriger Pause erstmals vom neuen Team organisierten Veranstaltung stand der Vortrag von Thomas Heßdörfer, Geschäftsführer des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.“

Doch von Anfang an. Nach einer jahreszeitlichen Einstimmung der fünf Organisatorinnen, informierte Bürgermeister Benjamin Czernin über aktuelle, in der Gemeinde laufende Projekte wie den Stand des Baugebiets „Schusteräcker III“ sowie die inzwischen wieder uneingeschränkt mögliche Nutzung des Bürgerbusses, der als einer der Wünsche im Rahmen der Zukunftswerkstatt von der Gemeinde umgesetzt wurde. „Wir freuen uns, wenn der Bürgerbus genutzt wird“, betonte der Rathauschef.

Pfarrer Michael Hermann von der evangelischen Kirchengemeinde nahm Bezug zur „Osterzeit – Engelzeit“ und stellte das „Behütet- und Bewahrtsein“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Mit einem humorigen Gedicht sorgte Pater Mateusz von der katholischen Pfarrgemeinde bei diesem „Ü60-Treffen“ für Erheiterung, sprach den Speisesegen und freute sich auf Gespräche und Begegnungen.

Kernstück des Nachmittags bildete der äußerst informative, publikumsorientierte Vortrag Heßdörfers. Lebendig, ohne Konzept, nur mit Mikrofon hin und her schreitend, mit fränkischem Akzent von nachvollziehbaren Alltagssituationen berichtend interagierte er mit dem Publikum und informierte kurzweilig und sachlich über „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.“

Als wichtigsten Satz, den man sich bei der Vergabe der Vollmacht merken solle, sei „Augen auf bei der Auswahl der Bevollmächtigten.“ Unerlässlich sei eine gute Kommunikation und Abstimmung zwischen Vollmachtgeber und -nehmer. Es sei überdies ein Trugschluss, dass automatisch der Ehepartner respektive die Kinder als Betreuer bestellt würden. Aus seinen Erfahrungen als rechtlicher Betreuer stellte er die tagtäglichen Herausforderungen plastisch dar und wies auf manch Fallstricke hin. Könne man seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln, solle man eine Person auswählen, der man zu 100 Prozent vertraue. Doch nicht nur Ver- auch Zutrauen sei unerlässlich, insbesondere bei Gesundheitsfragen, wenn die Einwilligungsfähigkeit des Vollmachtgebers nicht mehr gegeben sei. Dann greife die Patientenverfügung, die dessen Willen durchsetze.

Ob Zwangsmaßnahmen wie Fixierung, Schmerzbehandlung oder „wenn es nur noch in eine Richtung geht“, den richtigen Zeitpunkt des Abschiednehmens, Heßdörfer verstand es, seinen reichen Erfahrungen geschuldet, diese schwierigen Situationen lebensnah und dennoch mit der gebotenen Distanz vor Augen zu führen. „Reden sie mit ihren Familien, die ihre Patientenverfügung durchsetzen müssen“, appellierte er an die Anwesenden und betonte abermals die unerlässliche Kommunikation zwischen den Parteien. Kommunikation und Begegnungen bestimmten diesen geselligen, wertigen Re-Start, der mit einem gemeinsamen Lied endete.

Beratungsangebote des Betreuungsvereins nach vorheriger Terminvereinbarung unter 09341/1568 oder info@bv-tbb.de. een