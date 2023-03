Im Gemeinderat notiert

Neun Anträge mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 546 050 Euro wurden im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum bewilligt – eine „sehr erfreuliche Nachricht“, so Bürgermeister Benjamin Czernin.

Einmütig stimmte der Gemeinderat Ahorn der Wahl von Heinz Wagner zum neuen Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr von Eubigheim zu. Ebenso einstimmig segnete das Gremium die Wahl seiner Stellvertreter Michael Berberich und Tim Wagner ab. Alle drei waren bei der Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eubigheim gewählt worden. Von den Räten und Zuhörern gab es Applaus.

Freude auf Besuch aus Frankreich



Auf Besuch aus Frankreich freut sich die Gemeinde Ahorn. Die Gäste der befreundeten Gemeinde Plesder in der Bretagne werden vom 18. bis 21. Mai in Ahorn weilen. Voller Vorfreude und mit einer ansprechenden Präsentation stellten die Vorsitzende des Freundeskreises Ahorn-Plesder, Christa Lutz, sowie Christian Morgenbrodt, Rebecca Rodemer und Nora Veith dem Gemeinderat Stationen der über 20-jährigen Partnerschaft vor. Applaus gab es für den Berolzheimer Ortsvorsteher Klaus Häffner, der die „Jumelage“ laut Christa Lutz von Anfang an unterstützt habe. Freundschaftsschilder wie das in Buch (Bild) stehen in jedem Teilort von Ahorn. sk/Bild: Sabine Holroyd

Der Gemeinderat vergab Fahrgestell und Aufbau sowie die Beladung des neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs für die Abteilung Berolzheim. Das wirtschaftlichste und günstigste Angebot kam zum Preis von 403 781 Euro von der Firma Wiss in Herbolzheim, die einstimmig den Auftrag erhielt. Den Zuschlag für die Beladung zum Preis von 109 849 Euro ging ebenso einmütig an die Firma Barth in Fellbach. Die Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens beträgt 96 000 Euro. Die Gemeinde muss somit 417 631 Euro bezahlen.

Für die Errichtung einer Fällmittelstation in der Sammelkläranlage Eubigheim-Hohenstadt vergab der Gemeinderat die Roh-, Tief- und Straßenbauarbeiten einstimmig an die günstigste Bieterin, die Firma Sobota in Altheim. Ihr Angebotspreis liegt bei 85 738 Euro.

Der Auftrag zur Errichtung eines Fällmittelcontainers mit Dosiereinrichtung für dieselbe Kläranlage ging zum Preis von 106 360 Euro einstimmig an die einzige Bieterin, die Firma Likusta in Lich.

Sowohl der Dorfteich als auch der Spielplatz in Berolzheim waren Anlaufpunkt von Ortsbegehungen. Der Ortschaftsrat muss nun über die Zukunft des Teichs, der vom Schilf befreit werden musste, diskutieren. Auf dem Spielplatz sind Holzbalken verwittert. Auch hier sind Maßnahmen erforderlich.

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am 18. April und 23. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. sk