Ideenbörse für Nachnutzung des alten Sportplatzes

Eubigheim. Kaum ist das eine Projekt seiner offiziellen Bestimmung übergeben, steht schon das nächste an. Denn mit Fertigstellung des multifunktionellen Allwetterkleinspielfeldes wird der alte Sportplatz mit seiner Flutlichtanlage als Trainingsgelände für die Fußballer nicht mehr benötigt.

Daher luden Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin und Ortsvorsteher Roland Englert in Zusammenarbeit mit der Klärle Landmanagement und Umwelt GmbH zum Workshop, die Nachnutzung dieses Geländes betreffend, in die Turn- und Festhalle ein.

Akzeptanz schaffen

Wie soll der alte Sportplatz zukünftig genutzt werden? Das war die zentrale Frage der Veranstaltung. Um für diese Antworten zu erhalten, habe man die Bevölkerung ins Boot geholt. Denn Ziel sei, diese einzubinden, mitzunehmen, Akzeptanz zu schaffen und die Herangehensweise transparent darzustellen, so der Rathauschef. Die Entwicklung dieser ins Grün eingebetteten Fläche solle breit in der Bevölkerung verankert sein. Fern liege Bürgermeister und Ortsverwaltung der Gedanke, etwas zu entscheiden, was der Bürgerschaft nicht gefalle.

„Deshalb machen wir heute diese Ideenbörse“, erklärte Czernin die Intention nach einer kurzen Vorstellung der Ausgangslage, wobei er gleich eine mit dem Ortschaftsrat abgestimmte Nutzungsmöglichkeit in den Ring warf. „Ein Teil des Platzes soll als Bolzplatz erhalten bleiben, weil er gerne von Kindern genutzt wird.“

Cornelia Pfeuffer, zuständig für Projekte der innerörtlichen Entwicklung, ging zu Beginn auf die geländespezifischen Besonderheiten ein. So seien der Bachlauf, die Wasser- und Abwasserleitungen ebenso zu beachten, wie dass es sich um Überschwemmungsgebiet handle. Fest stehe demzufolge, dass keine baulichen Maßnahmen möglich seien, die im Überflutungsfall den Wasserabfluss behinderten. Konkret bedeute das, Zäune, größere Spielgeräte, Hütten und dergleichen seien nicht umsetzbar. Überdies sei zu berücksichtigen, dass der im Innenbereich fünf Meter breite Gewässerrandstreifen Bestandsschutz habe, was bedeute Bäume und Sträucher seien zu erhalten.

Um sich der anfangs erwähnten zentralen Frage zu nähern, müsse man sich über die Zielgruppe im Klaren sein. Jung? Alt? Generationsübergreifend? Denn dies sei entscheidend für ein passgenaues Angebot in der Nachnutzung. Mit Stichworten wie Spielen, Fitness, Möblierung, Grünfläche, Barrierefreiheit oder Pflegeaufwand gab sie den Anwesenden Inspirationen, bevor diese nach all den Informationen in zwei Arbeitsgruppen Konzepte entwarfen.

Konstruktiv, in lebendigem Diskurs wurden diese entwickelt und ausgelotet. Zügig füllten sich mit farbigen Zetteln die Stellwände. Bewegungsstätten, Aufenthaltsqualität sowie naturnahe Grünfläche zu schaffen waren breit verankert. Abschließend präsentierte Englert die vorab im Ortschaftsrat entwickelten Anregungen, die in Gänze mit denen der Arbeitsgruppen übereinstimmten.

Als klare Favoriten stellten sich Bolzplatz, Kneippbecken, Sitz- und Rastgelegenheiten, Radwegführung, Pumptrack, Aktionsbühne und Blühwiese heraus, um nur einige beispielhaft zu nennen.

Das grob ermittelte Stimmungsbild werde nun sowohl auf seine Realisierbarkeit im Hinblick auf die wasserrechtlichen Vorgaben als auch auf seine Finanzierbarkeit geprüft und danach der Öffentlichkeit vorgestellt.