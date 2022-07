Immer wieder steht die Telekom im Mittelpunkt einer Sitzung des Ahorner Gemeinderats – meist im Zusammenhang mit dem Baugebiet „Enges Gründlein“ in Buch. So auch am Dienstag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause.

Ortsvorsteher Harald Honeck beschwerte sich, dass es dort in Sachen Telekomanschluss noch immer nicht weitergehe, obwohl das Baugebiet fertig erschlossen ist. Er

...