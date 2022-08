Hoher Sachschaden: Unbekannte bauten bei Ahorn Startbatterie aus Lkw aus

Ahorn/Buch. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende die Startbatterie und ein Verbindungskabel aus einem Lkw ausgebaut haben. Der Laster stand zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag in einer Parkbucht am Ortsausgang Ahorn-Buch. Als der Fahrer zu seinem Lkw kam, bemerkte er, dass sich dieser nicht starten ließ und Unbekannte die Batterie entwendet hatten. Hierfür muss ein erheblicher Zeitaufwand notwendig gewesen sein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

