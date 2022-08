Hohenstadter Bürger monierten Kosten der Festhallensanierung

Hohenstadt. Der Informationsbedarf bei der Ortschafsratssitzung in der Hohenstadter Turn- und Festhalle hinsichtlich der wichtigen Sanierung der Festhallebei den Bürgern war groß.

Bürgermeister Czernin bedauerte vorab die sehr lange Wartezeit auf die Baugenehmigung die jetzt nach der nachbarschaftlichen Baulast vorliege. Desweiteren komme man in Zeitnot, das heißt der Baubeginn mit Ausschreibung müsse nun erfolgen , da die Zuschüsse aus dem ELR - Programm und Ausgleichstock baldigst abgerufen werden müssen.

Was macht diese Sanierung so teuer? Diese Frage brannte den zahlreichen Anwesenden unter den Nägeln. Hierzu erläuterte Hr. Lutz vom Planungsbüro die notwendigen Maßnahmen, wie die einzubauende Flucht - und Feuertreppe, der marode Toiletten- und Küchenbereich, die alte Öl-Heizungsanlage, welche durch eine moderne Pelletheizung ersetzt werden soll. Die Raumgröße mit Bühnenänderung, sowie die energetischen Maßnahmen, Dämmung der Außenfassade, Dachsanierung, Deckenisolierung im Saal, Fenstersanierung auf F 90 Qualität sei heute bereits Vorschrift. Die Pelletlagerraumisolierung, die Ertüchtigung der elektrischen Anlage sowie der tragenden Stahlträger im Untergeschoss-Lager kämen hinzu. Inzwischen sei auch eine Preisexplosion erfolgt, die die Einsparung des geplanten Fahrstuhls bereits eliminiert hat. Viele Fragen kamen hierzu von den Bürgern, vor allem in puncto Einsparungen. Es gebe hier leider wenig Sparpotenzial, da viele gesetzliche Vorgaben eingehalten werden müssten, so der Planer. Hierzu soll der Kreisbaumeister Schulz kontaktiert und weiteres in der nächsten Ortschaftsratssitzung geklärt werden.

Auf Grund der vorliegenden Dringlichkeit setzte Bürgermeister Benjamin Czernin den Hohenstadter Sitzungstermin auf den 6. September fest.

Klärungsbedarf gab es auch hinsichtlich der Erschließung der fünf Baugrundstücke „Unterm Sindolsheimer Weg“. Hr. Kraft stellte diese Maßnahme per Power-Point vor und beantwortete unmittelbar die vielen Fragen der Zuhörer. Da die Abwasserleitungen und der Straßenbelag in gutem Zustand bereits vorhanden seien, konnten die Bürger den Gesamtpreis von 183 000 Euro, der bereits fix ist, nicht nachvollziehen. Hierzu führte Kraft ins Feld, ddass fünf Querungen der Fahrbahn nötig seien, da der vorhandene Kanal mit den Schächten bergseitig am Rande der Straße liege und zu jedem Bauplatz fünf Zuleitungen benötigt würden. Wasser, Abwasser, Breitband, Strom und Telefon seien unabdingbar. Ein vier Zentimeter herausragender Bordstein bauplatzseitig müsse eingebaut werden. Damit kein Asphaltflickenteppich entsteht, ist im Teilbereich eine neue Fahrbahndecke samt Randbefestigung/Pflasterung eingeplant, welche bereits 67 000 Euro verschlingt. Er lege sehr viel Wert auf Qualität, welche sich im Nachhinein immer auszeichnet, so Kraft.

Ein von den Bürgern vorgebrachte Variante, den Hauptkanal nach unten zu verlegen damit die fünf Straßenquerungen entfallen können, ist laut Kraft nicht möglich , da unterhalb der Bauplätze das Biotop, hier der Heckenstreifen mit seinem hohen Stellenwert , erhalten werden muss.

Die Gestaltung der vorgesehenen Wiesengräber im Friedhof Hohenstadt wurde von Ortsvorsteher Rudolf Bock vorgestellt und bereits vom Ortschaftsrat zugestimmt. Die freie Wiesenfläche links vom Haupteingang soll für Urnen - und Sarggräber ausgestaltet werden. Um die Gießwege zu verkürzen, wurde ein zusätzlicher Wassertrog von den Bürgern angeregt. Die weiteren Details wie Namenstafel und Abstellfläche für Trauergebinde werde im Ortschaftsrat festgelegt.

Weitere Fragen von den Zuhörern betrafen den verkehrsstörenden Wohnwagenparkplatz, welche eine Restfahrbahnbreite von 3,50 Metern haben müsse. Die Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Ortsmitte sei deplatziert. Sinnvoll wäre die Anbringung am Ortseingang von Sindolsheim oder von Eubigheim her. Der in die Jahre gekommene Leichenraum benötigt Pflege, Neuanstrich und eine Abdeckplane . Hierzu bat Bürgermeister Czernin auch solche beabsichtigten Maßnahmen der Verwaltung zu melden, damit sie im Haushaltsplan eingestellt werden können.

Bemängelt wurde ein Standort des Hundemülleimers mitten im Ort am Waaghäuschen, dieser sollte im Bereich VFL-Sportgelände aufgestellt und dadurch mehr frequentiert werden. go