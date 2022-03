Hoffnung als Basis für Zukunftsplan

Schillingstadt. Weltgebetstag! Jedes Jahr laden Frauen aller Konfessionen ein, in ihrem jeweiligen Land, ihrer Stadt oder Gemeinde, gemeinsam einen weltumspannenden Gottesdienst zu feiern. Frauen aus England, Wales und Nordirland hatten in diesem Jahr das Thema, die Fürbitten und Gebete ausgewählt und stellten es unter das Motto „Zukunftsplan: Hoffnung.“ In der Kirche von Schillingstadt feierten die Christinnen aus Schillingstadt, Schwabhausen und Windischbuch gemeinsam diesen Weltgebetstag.

Zu Beginn füllten Dudelsackklänge den Kirchenraum. Nicole Tecklenburg wies in ihrer Begrüßungsansprache auf die zur Zeit herrschenden Krisen und das real erlebte Leid hin, welches zur Zeit viele betrifft. Das Weltgebetstags-Komitee aber sage: „Als Christinnen glauben wir an die Rettung der Welt, nicht an ihren Untergang.”

Ihr Zukunftsplan ist das Prinzip Hoffnung. Zeichen dafür die Kerzen auf dem Altar, die im Rahmen dieser Feier entzündet wurden. Ein Papierschiffchen mit einem Samenkorn zählte ebenfalls dazu.

Das Thema umfasste die Verheißung Gottes aus dem Buch Jeremia „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden.” Passend für diesen Zukunftsplan Hoffnung. Herauszufinden, wie diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein kann. Dazu gehörten auch die Geschichten von drei Frauen, die im Glauben und Vertrauen auf Gottes Liebe hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. „Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an,” diese Worte begleiteten stets das Anzünden, bis alle sieben Kerzen auf dem Altar leuchteten. Nach dem Schlusslied „Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder” wies Nicole Tecklenburg auf die Kollekte und deren Verwendung hin.

Ihr Dank ging an die musikalische Begleitung von Martina und Elisa Außerdem richtete sie Dankesworte an Lars Windisch aus Walldürn, der mit seinem Dudelsack den musikalischen Schlusspunkt setzte. gege