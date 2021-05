Schillingstadt. Durch den Wohnhausbrand am Sonntag in Schillingstadt entstand ein Schaden von rund 150 000 bis 200 000 Euro am Gebäude. Gegen 15.50 Uhr bemerkten Anwohner eine Brandentstehung in einem Einfamilienhaus. Die Rettungskräfte vor Ort konnten im Dach- beziehungsweise ersten Obergeschoss des Gebäudes ein starkes Brandgeschehen ausmachen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude bestand nicht. Das von einer vierköpfigen Familie bewohnte Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Eine 64-jährige Frau wurde, nachdem sie versuchte das Feuer zu löschen, mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

