Günter Gakstatter besonders gewürdigt

Hohenstadt. Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Hohstadt im VFL-Vereinsheim standen Ehrungen. Besonders gewürdigt wurde der scheidende stellvertretende Komandant Günter Gakstatter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Berthold Karl folgte der Rückblick, der auch unter dem Covid gelitten hatte und kürzer ausfie. Berthold Karl ging auf die aktiven Einsätze ein. Ein Zimmerbrand in der ehemaligen Schreinerei in Hohenstadt forderte die Wehr. Zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in Schillingstadt musste ausgerückt werden sowie zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung zwischen Hohenstadt und Eubigheim.

Einige Aktive nahmen auch an Übungen in Eubigheim teil. Aktuell bestehe die Abteilungswehr aus elf Aktiven und fünf Alterswehrkameraden. Im Gedenken an die verstorbenenMitglieder gedachte die Generalversammlung an Jürgen Gerke, Horst Dörzbacher, Fritz Reichert, Adolf Häfner und Willi Reinhardt.

Mehr zum Thema Tennisabteilung des TSV Rosenberg Stolz auf die erfolgreiche Jugendarbeit Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Sebastian Müller im Amt bestätigt Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Impfingen Gefahrguteinsätze kommen künftig hinzu Mehr erfahren

Im Bericht von Uwe Baumann als Kassierer und Schriftführer konnten sehr detaillierte Bewegungen und Ausgaben nachvollzogen werden. Eine beanstandungsfreie Kassenführung bescheinigten die Prüfer Wolfram Schweizer und Roland Keller, so dass die Entlastung antragsgemäß erteilt wurde.

Bürgermeister Benjamin Czernin dankte den Aktiven und freute sich über die Abteilung Hohenstadt sowie die Jugendfeuerwehr, welche als Ahorn-Gesamtwehr zusammen geführt wird. Die Ausstattung nach dem Feuerwehrbedarfsplan hat auch für Hohenstadt Verbesserungen gebracht und sollte weiterhin angepasst werden.

Czernin widmete sich dem Tagesordnungspunkt Wahlen. Abteilungskommandant Berthold Karl, Schriftführer Uwe Baumann sowie die Kassenprüfer Wolfram Schweizer und Roland Keller wurden wieder gewählt . Auf Vorschlag wurde als neuer Stellvertretender Kommandant Philipp Graser, für den nicht mehr zur Verfügung stehenden Günter Gakstatter , gewählt.

50 Jahre aktiv

Einen Höhepunkt der harmonischen Generalversammlung war die Ehrung von Günter Gakstatter durch Kreisbrandmeister Andreas Geier. Für die über 50-jährige aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr überreichte er eine Dankesurkunde sowie die Medaille in Gold.

Gesamtkommandant Tobias Gehrig dankte dem Geehrten sowie den gewählten Kameraden und stellte die Wichtigkeit von kleineren Abteilungen heraus. Genau diese seien es, welche die Örtlichkeiten kennen und wissen wie viele Erwachsene und Kinder in den Häusern wohnen, was in Not- und Brandfällen lebenswichtig sein kann.

Die Anschaffung eines Defibrillators wurde angeregt und traf auf breite Unterstützung auch durch Sponsoren. Die Installation konnten sich einige an der Turn-und Festhalle öffentlich gut zugänglich vorstellen, sobald die Renovierung dort abgeschlossen ist. Weiter wurde in diesem Zusammenhang mit einer Defibrillator-Einweisung auf einen DRK- Auffrischungskurs hingewiesen. In Planung ist ein Tagesausflug in Abstimmung mit dem VFL Hohenstadt. Abteilungskommandant Berthold Karl regte abschließend Ortsrundgänge der Führungskräfte in allen Ahorner Ortsteilen an.