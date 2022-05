Grundgesetz gemalt

Ahorn. „Ihr habt bewiesen, dass man das Grundgesetz malen kann“, lobte Dr. Dorothee Schlegel vom „Förderverein Forum Recht“, der die Schaffung eines Erlebnis-Parks über Recht und Gesetz aktiv begleitet, die sechs Preisträger des Malwettbewerbs vom Lernhaus Ahorn.

Dieses Projekt, in dem Besucher Informationen über Recht und Gesetz, kurzum über den deutschen Rechtsstaat erhalten werden, soll in Karlsruhe als „Residenz des Rechts“ sowie in Leipzig, ebenfalls ein bedeutender Gerichtsstandort, umgesetzt werden. In Vorbereitung hierauf entstand die Idee mittels eines Malwettbewerbs ein Kinderbuch, quasi von Kindern für Kinder, zum Thema Grundgesetz zu erstellen.

Hintergrund sei, dass man nicht nur über Recht und Gesetz reden, beides vielmehr auch gestalten müsse. Wie sehr Dr. Schlegel die immense Bedeutung eines Rechtsstaats am Herzen liegt, spürte man an ihrer Exkursion ins Staatsrecht sowie in die aktuelle geopolitische Lage mit ihrem Krieg mitten in Europa. „Das Buch ist fast fertig“, verriet sie anlässlich ihres Besuchs im Lernhaus Ahorn zur Preisverleihung, zeitlich passend – kurz vor dem Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetztes am 23. Mai 1949.

Einen der 20 Artikel künstlerisch gestalteten, so lautete die Aufgabenstellung. Heraus kam ein vielseitiges, abwechslungsreiches Werk, nebst dem Wortlaut des Gesetzestextes sowie Erläuterungen, in die Auslegungen der jungen Künstler mit einflossen. Schüler von Stadt und Land, von Karlsruhe sowie dem Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis, über alle Schularten hinweg malten, druckten, kneteten oder gestalteten sogar einen Artikel im Schuhkarton. Bei über 400 Einsendungen sei die Auswahl entsprechend schwierig gewesen, so Dr. Schlegel. Groß war daher die Freude bei den sechs Schülern, deren Werke es ins Buch geschafft haben über ihren Erfolg sowie die Buchpreise. Ob Menschenwürde, Glaubens- oder Berufsfreiheit, den Jugendlichen gelangen ausdrucksstarke Darstellungen, in denen sie die Inhalte der jeweiligen Artikel gelungen umsetzten.

Groß war daher die Freude bei Gemeinschaftskundelehrerin Bianca Joseph, die von Ergebnis und Erfolg gleichermaßen begeistert war. In ihrem Unterrichtsfach sei das Thema Recht stets präsent. Mit dieser Form der Vermittlung ließen sich die Inhalte von den Schülern leichter verstehen. Unterstützung erhielt sie von Kunstlehrerin Sandra Lorenz, die bereits im Hinblick auf das kommende Schulfest eine Ausstellung anvisiert. Auch Rektorin Carmen Stemmler freute sich über die Teilnahme ihrer Schüler am Wettbewerb, passe diese Thematik perfekt zur Weltethos-Schule sowie zum Jahresthema „Gesicht zeigen.“ een