Graffiti verschönert Trafostation in Schillingstadt

Schillingstadt. Eine Trafostation – auch Ortsnetz- oder Umspannstation – ist eine technische Anlage, die den Strom von Mittel- auf Niederspannung umwandelt und die Endverbraucher mit haushaltsüblichen 400 Volt versorgt. Darüber hinaus lassen sich mit ihr aber auch optische Akzente setzen. So wie seit Kurzem die Trafostation bei der Bushaltestelle in der Lange Straße in Schillingstadt.

Graffiti-Künstler Marco Billmaier von „Die Wandgestaltung“ hat die dortige Anlage im Auftrag der Netze BW attraktiv umgestaltet. Das Motiv war zuvor in Absprache mit der Gemeinde ausgewählt worden: Der Ahorner Teilort feiert in diesem Jahre sein 1250-jähriges Bestehen – aus diesem Anlass schmücken nun die Silhouette des Orts sowie die beiden Wappen von Ahorn und Schillingstadt die Fassade der Station.

„Bauliche Anlagen eines Netzbetreibers sind in der Regel eher funktional“, erklärt Jonathan Schmidt von der Netze BW. „Um daran etwas zu ändern, arbeiten wir immer wieder mit verschiedenen Künstlern zusammen“, so der Kommunalberater des Netzbetreibers. Auch Bürgermeister Benjamin Czernin, Ortsvorsteher Peter Loschek und Angelika Gerner vom Festkomitee zeigten sich über die optische Verschönerung sehr erfreut.

„Das Graffiti ist ein wahrer Hingucker und wird Schillingstadt lange Freude bereiten“, so das Resümee des Bürgermeisters.