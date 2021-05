Geschwindigkeit nicht angepasst

Ahorn/Boxberg. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe sind am Dienstag zwei Verkehrsteilnehmer auf der A 81 von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 16.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Opel in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn kam der Pkw in der Nähe des Parkplatzes Herrenholz ins Schleudern. Der Opel fuhr in den Grünstreifen, wo er mit Parkplatzschildern kollidierte. Glücklicherweise kam der 41-Jährige mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro

. In der Nähe des Unfalls stellte eine Polizeistreife gegen 16.45 Uhr eine beschädigte Außenleitplanke fest. Diese befindet sich kurz nach der Anschlussstelle Boxberg. Offenbar war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abgekommen und war mit seinem Fahrzeug mit fünf Elementen der Leitplanke kollidiert. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 1300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollten sich unter Telefon 09341/60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim melden.