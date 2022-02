Ahorn. Die Gemeinde Ahorn hat die Möglichkeit, sich dem Familienzentrum Boxberg anzuschließen. Allerdings waren nach Ansicht einer knappen Mehrheit der Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag in Eubigheim noch zu viele Fragen offen. Das Gremium tagt am 15. März nun erneut zu diesem Thema.

