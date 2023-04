Gang durch die Geschichte Schillingstadts

Schillingstadt. Eintauchen in die über1000-jährige Geschichte, zurückkehren zu den Anfängen des Dorfes, Wissenswertes erfahren über seine Wurzeln, Vorfahren, Lebenssituationen und Geschehnisse – dies konnten die Besucher des Vortrags „Schillingestat – Einblicke in die 1250-jährige Geschichte eines kleinen Dorfes und seiner Bewohner.“ Dieser historische Rückblick in der Turn- und Festhalle reihte sich ein in eine ganze Serie von Veranstaltungen anlässlich des 1250-Jahr-Dorfjubiläums, was auch den Anlass für diese Reise in die Biografie von Dorf und Dorfbewohnern bildete.

„Nur, wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, können wir daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen und nach dem ‚Warum’ fragen“, verdeutlichte Pfarrer Philipp Tecklenburg stellvertretend für das Festkomitee, das bestehend aus Claudia Haas, Christian Heckmann und Manfred Hirt diesen Abend organisierte.

Humorvolle Anekdoten

Wer nun einen staubtrockenen, schweren Vortrag mit Aneinanderreihungen von Jahreszahlen erwartete, irrte gewaltig. Denn unterlegt mit Bildern und Archivarien reiste Claudia Wieland, Kreisarchivarin und Kreisheimatpflegerein des Staatsarchivs Wertheim mühelos, locker und ansprechend durch die 1250 Jahre. Humorvolle Anekdoten würzten ihren chronologischen Vortrag, so dass die mächtige Zeitspanne als leicht verdauliche Kost dem zahlreich erschienenen Publikum serviert wurde.

Mit Urkunden, Briefen, Flurkarten, Siegeln, Wappen, Bauplänen oder Einwohnerstatistiken visualisierte die Referentin die wechselvolle Geschichte, bei der sie den Blick auf die Menschen legte, beginnend mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 773 bis in die Gegenwart. Klar sei, dass diese Ersterwähnung nicht gleichbedeutend sei mit der Entstehung. Denn nur wenn Hofreiten, Herrenhöfe, Ackerland und dergleichen bestünden, hatten die im Jahr 773 im Lorscher Codex erwähnten Schenkungen getätigt werden können.

„Dann schweigen die Quellen“ und man höre erst 400 später wieder etwas, als „Schillengestater“ als Zeugen in einem Rechtsstreit aufgeführt wurden. Für Verwunderung sorgte das „wichtige Datum 1561“ als das Dorf an die Kurpfälzer verkauft wurde, so dass man zwar räumlich weit entfernt, dennoch bis 1803 zu deren Herrschaftsbereich gehörte.

Durch die religiösen Umwälzungen im 16. Jahrhundert bekannten sich je nach Territorialherr die Bewohner mal zum Katholizismus mal zum Protestantismus und feierten etliche Jahrzehnte ihre Gottesdienste in einem „Simultaneum“, was nicht immer konfliktfrei vonstattenging, bis schlussendlich eine weitere Kirche gebaut wurde.

Nach einem Blick in die Einwohnerstatistik räumte Wieland mit der These auf, die Lebenserwartung sei damals sehr niedrig gewesen. „Die Menschen wurden durchaus 70 und älter“, allein die hohen Kinder- und Frauensterblichkeit, vor allem bei der Geburt, führten zu diesem Schnitt.

Mittels Güterbelegen die Grundbesitz, Familienstand, Vermögen oder Schulden, Viehbestand und Beruf dokumentierten, tauchte sie ein in konkrete sozialgeschichtliche Lebenssituationen. Ersichtlich wurden mitunter große soziale Unterschiede sowie die landwirtschaftliche Prägung des Dorfes, wobei meist ein Zusatzhandwerk wie Schuster, Schmied oder Schreiner betrieben wurde.

22 Leinenweber im Jahr 1803

„1803 gab es 22 Leinenweber.“ Auch die Schäferei bildete einen weiteren Wirtschaftszweig und war hinsichtlich Düngung, Unkraut- und Schädlingsvernichtung von hoher Relevanz. Nach Abstechern in Justiz, es galt das Pfälzer Landrecht, Verwaltung, Schultheiß war der Repräsentant der Obrigkeit, während der Bürgermeister die Bürgerschaft vertrat, in die Heraldik des Ortswappens, berichtete die Archivarin unterhaltsam über den Pfarrhausneubau sowie die damit verbundenen Unwägbarkeiten. Bei Regenwetter den Tisch in der Stube an einen trockenen Flecken schiebend, riss der Pfarrer das alte „geringe Pfarrhäuslein“ ab in der Gewissheit umgehend ein neues zu bekommen. Doch auch 20 Jahre später war kein neues in Sicht. „Kommt uns das bekannt vor?“, fragte sie augenzwinkernd ins belustigte Publikum.

Auch die Auswanderungswelle, zunächst donauabwärts, später nach Nord- und Südamerika weise Parallelen zur Gegenwart auf. Religiös, sozial, politisch, am wenigsten abenteuerlustig motiviert verließen Mitbürger ihre Heimat.

Besondere Erwähnung fand der Erfolg des Bierbrauers Heinrich Weber, dessen „Großvaterbier nach Old German Style“ einem Siegeszug gleich vielfach durch die Kehlen rann und nahezu idyllisch mit einem Bild der Old Weber Brewery aus der Heimat beworben wurde.

Finanzielle Unterstützung der Familien zuhause deuteten auf weitere Erfolgsstorys hin. Diese gab’s mehrere durch die Jahrhunderte. Bereits im 15 Jahrhundert studierten drei Schillingstädter in Wien, wovon einer mehrmals zum Rektor der Universität gewählt wurde.

Alte und neue Flurkarten, Luftbildaufnahmen sowie die Tatsache, dass der Ort zur Geldbeschaffung von den Kurpfälzern an den Bischof von Würzburg verpfändet wurde, komplettierten Wielands Ausführungen.

„Ich würde Schillingstadt nie verpfänden“, versprach Schirmherr und „Schultheiß“ Benjamin Czernin humorvoll in seinem Grußwort. Denn was die Bürger aktuell im Jubiläumsjahr auf die Beine stellten, sei aller Ehren wert.

Zum Abschluss ein Quiz

Ein Quiz mit Fragen zum Referat offenbarte, dass die Archivarin lebendig, kurzweilig und gut nachvollziehbar durch die Zeit marschierte.

Die festgesetzte Länge auf eine Stunde garantierte keine Überfrachtung auf dem Weg „Back to the Roots“ und so reihte sich dieser gelungene Historienabend nahtlos ein in die Eventserie des Jubiläumsjahres.