Fünf Bauplätze entstehen

Hohenstadt. Noch ist wenig zu sehen von Baumaßnahmen: keine großen Bagger, Raupen oder Erdbewegungen. In herrlicher Lage – mit Blick auf Wald und Feld – entstehen fünf Bauplätze im Baugebiet „Unterm Sindolsheimer Weg“. Da bereits einseitig Wohnbebauung bestehe, sei die Schaffung von Bauplätzen auf der gegenüberliegenden Seite sinnvoll, erklärte Bauleiter und Planer Edgar Kraft vom Planungsbüro Walter und Partner. In einem koordinierten Rohrgraben werden für alle Bauplätze die Ver- und Entsorgungsleitungen gebündelt verlegt. Das Regenwasser werde separat über ein offenes Grabensystem abgeführt, es gebe keine Einläufe, vielmehr werden talseits Bordsteine mit Entwässerungseinrichtung versetzt. Die Breitbandversorgung ist ebenfalls gewährleistet. Die topografische Lage und örtlichen Gegebenheiten haben die Bauplatzgröße von rund 700 bis 900 Quadratmetern vorgegeben. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so Kraft überzeugt. Abschließend werde die Fahrbahn in ihrer gesamten Breite mit einem neuen Belag versehen. „Ich bin froh, dass seit Jahrzehnten endlich Bauplätze hier erschlossen werden, um dem Trend der sinkenden Einwohnerzahl entgegenzustehen“, bekräftigte Bürgermeister Czernin bei der offiziellen Bauplatzeinrichtung im kleinsten Ahorner Ortsteil. Auch Ortsvorsteher Bock griff die sinkende Einwohnerzahl auf. Hauptanliegen sei es, Anreize für Zuzug zu schaffen. Sebastian Boller, Geschäftsführer der Firma Boller Bau, ist zuversichtlich, die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen, so dass die Bauplätze ab dem Frühjahr zur Bebauung zur Verfügung stehen. En

