Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ „FN on Tour” in Ahorn: Vom hohen Norden ins „Hoschder” Paradies

Von Hamburg nach Hohenstadt und überzeugend feststellen, dass man sich keine bessere Lebensumgebung vorstellen könnte als Ahorns kleinsten Ortsteil – undenkbar? Mitnichten! Die Fränkischen Nachrichten klären auf.