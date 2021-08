Finanzspritze fürs Schwimmbad

Buch. Die Netze BW ruft seit einiger Zeit dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. So kamen 2020 in der Gemeinde Ahorn 568,80 Euro zusammen. Und: Der Förderverein Schwimmbad Ahorn kann sich dadurch über einen Spendenscheck freuen. Diesen konnten nun Michael Gutjahr, Leiter des Netze BW Regionalzentrums Baden-Franken, und Kommunalberater Bernhard Ries im Beisein von Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin an die Vorsitzenden des Schwimmbadfördervereins, Jochen Hetzler und Manfred Schretzmann, überreichen. „Die Finanzspritze ist sehr willkommen, da aufgrund Corona und des Hygienekonzepts mehr Ausgaben bei niedrigeren Einnahmen zu verzeichnen sind“, freuten sich die beiden Vorstände. „Die Vereinsarbeit ist für uns enorm wichtig und hat eine nicht zu unterschätzende soziale Komponente. Vereine tragen einen erheblichen Mehrwert zum Gemeinwohl bei.“, brach Bürgermeister Czernin eine Lanze für die Vereinswelt. Besonders schön sei es, dass die Bürger aller Ortsteile zur Spende beigetragen haben: „Das ist für mich auch ein Zeichen des guten Geistes in unserer Gemeinde.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1