Die Januar-Gebühren für die Kindertagesstätten in Ahorn werden rückerstattet. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Dienstag in Eubigheim.

Ahorn. Die Kinder sind die Zukunft einer Kommune. Entsprechend viel Raum widmeten die Räte diesem Thema in ihrer insgesamt dreistündigen Tagung in der Eubigheimer Turnhalle. Dabei ging es um die Vorstellung des Familienplans,

...