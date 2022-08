Fahrradtour durch Eubigheim genossen

Eubigheim. „Ich mache eine Fahrradtour durch Eubi“, ruft der kleine Louis begeistert, schwingt sich auf sein Rad und flitzt mit seinen Kameraden los. Auf Einladung des Faschingsvereins „Eubemer Boachscheißer“ entdeckten viele ordnungsgemäß „behelmte“ Kinder mit ihren Betreuern beim Ferienprogramm schöne Plätze innerorts und außerhalb der Ortschaft. An den Zwischenstationen erwarteten sie Denksportaufgaben rund um den Fasching sowie Geschicklichkeitsspiele wie Eierlauf, Memory oder Elefantenrennen. Dem Orga-Team Felix und Marie Dötter, Melanie Gehrig, Lukas Schwarz und Verena Vogt gelang es bestens, das Nützliche mit dem Vergnüglichen zu verbinden. So stand etwa am Schulhof das Erkennen von Verkehrsschildern auf dem Programm – lehrreich und sinnvoll für die kleinen Verkehrsteilnehmer. Beim gemütlichen Abschluss am Sportheim konnten diese Kräfte für die Heimfahrt sammeln. ee/ Bild: E. Englert

